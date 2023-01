Neues Jahr, neues Glück heißt es doch so schön, nicht wahr? Einige Sternzeichen dürfen sich jetzt freuen, denn sie müssen nicht lange warten, bis sie etwas ganz Besonderes erleben. Der 1. Jänner 2023 hält nämlich eine Überraschung für sie bereit.

Wer das ist, lest ihr hier.

Fische

Der Fisch sehnt sich schon lange nach ein bisschen Auszeit. Einfach mal abschalten und entspannen – das ist der Vorsatz, den er sich im neuen Jahr vorgenommen hat. Die Sterne stehen dafür fantastisch! Denn gleich zu Beginn von 2023 ergibt sich für das Sternzeichen die einmalige Gelegenheit, genau das zu tun. Also nichts wie ran ans Packen und auf geht’s! Ziel: Vollkommen egal, Hauptsache Ortsveränderung. Doch die Überraschung wäre noch nicht ganz perfekt, hätte der Fisch nicht jemanden in seiner Umgebung, der ganz genau weiß, wo es hingehen soll. Jetzt kann das Sternzeichen endlich mal genießen …

Widder

Voller Motivation ist der Widder ins neue Jahr gestartet! Und das, obwohl er da noch nicht mal wusste, welche besonderen Dinge ihn 2023 erwarten könnten. Vergebene Tierkreiszeichen können sich freuen: Denn heute könnte der Tag eintreffen, an dem sich so einiges zum Positiven wendet – endlich! Und auch Singles werden vom Schicksal nicht vergessen. Durch die Magie von Neujahr umgibt das Sternzeichen eine ganz besondere Aura, die auch einer bestimmten Person auffällt. Na los, ein Treffen bei einem Kaffee oder einer Runde Sekt hat noch niemandem geschadet!

Skorpion

Das harte Sparen des Skorpions hat sich definitiv gelohnt. Denn der 1. Jänner 2023 ist sein Glückstag! Eine kleine Finanzspritze hilft ihm dabei, einen fulminanten Start ins neue Jahr hinzulegen. Endlich schafft es das Sternzeichen, all die Pläne zu verwirklichen, die es schon so lange mit sich herumträgt. Voller Eifer und Motivation möchte der Skorpion am liebsten sofort damit beginnen, an seiner Zukunft zu arbeiten. Nur nichts überstürzen! Seine wohlüberlegten Entscheidungen haben ihn so weit gebracht – damit sollte er nun auf keinen Fall aufhören. Denn wie man sieht: Es zahlt sich aus!