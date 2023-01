Model Ireland Baldwin überrascht mit süßen Neujahrsgrüßen! Die 27-Jährige hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund, Musiker RAC, ein Baby erwartet.

Erst im vergangenen Juli hat die Tochter des Schauspielers Alec Baldwin, ihre neue Beziehung öffentlich gemacht.

Ireland Baldwin erwartet erstes Kind

Happy News für die Baldwins! Ireland ist zum ersten Mal schwanger, wie sie kurz vor dem Jahreswechsel auf Instagram verkündete. Auf der Social-Media-Plattform teilte sie ein Foto ihres Ultraschallbildes und schrieb dazu: „Frohes neues Jahr“! Wann das Baby zur Welt kommt und ob es ein Mädchen oder Junge wird, behält das Model noch für sich. Doch sie verrät ihren Follower:innen, wer der Vater des Baby ist: Musiker RAC.

Erst vergangenen Juli machte Ireland die Beziehung zu André Allen Anjos, wie der gebürtige Portugiese eigentlich heißt, offiziell. Seither teilten beiden immer wieder süße Schnappschüsse aus ihrem Leben. Etwa den gemeinsamen Besucht bei der Hochzeit in Paris. Auf den Bildern wirkt das junge Paar schwer verliebt und innig. Wie ernst es ihnen letztlich wirklich ist, macht Ireland nun mit ihrer Schwangerschaft mehr als deutlich.

„Es ist kein Hund“

Am selben Tag der Baby-Verkündung, teilte Ireland, die Tochter von Kim Basinger und Alec Baldwin, noch mehrere Eindrücke aus den letzten Monaten. So postete sie etwa einen positiven Schwangerschaftstest in ihrer Instagram-Story und kommentierte diesen mit den Worten: „Es ist kein Hund lol“. Der nächste Slide zeigte die 27-Jährige, wie sie sich um die Toilette klammert – hier hat wohl die Schwangerschaftsübelkeit zugeschlagen.

Doch die werdende Mama nimmt es mit Humor. „Wenn ihr seit längerer Zeit nichts von mir gehört habt, dann deshalb! Ich ignoriere euch nicht“, schreibt Ireland.

Bild: irelandirelandireland / Instagram

Stars gratulieren

Unter dem Posting finden sich bereits unzählige Glückwünsche für Ireland und ihren 37 Jahre alten Freund. So schreibt etwa Rumer Willis, die selbst gerade ein Baby erwartet: „Yay, ich kann es nicht erwarten, das Kleine zu sehen“. Auch Schauspielerin Sarah Paulson platzt vor Freude: „Omg!!! Gratulation!!!“. Model Hailey Bieber kommentiert: „Ich weine“ und auch Paris Hilton lässt Grüße da. „Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe“, schreibt das It-Girl. Vater Alec Baldwin, der selbst erst kürzlich zum achten Mal Papa geworden ist, schreibt: „Fantastisch …“.