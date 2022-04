Während sich international viele Menschen gegen die Covid-Impfkampagnen stellen und gegen sie protestieren, steuerte ein Mann aus Magdeburg mit großen Schritten auf seine 100. Corona-Impfung zu. Doch jetzt ist er aufgeflogen.

Bis zu drei Mal ließ er sich pro Tag impfen!

Mann erhält rund 90 Corona-Impfungen

Im Sommer 2021 begann ein 60-jähriger Mann aus Magdeburg mit seiner ganz eigenen Impfkampagne. Denn inmitten der Pandemie ließ er sich nicht nur ein bis drei Mal im Verlauf einiger Monate impfen, sondern bis zu drei Mal pro Tag!

Quer durch Sachsen besuchte er immer wieder Impfzentren, gab seinen richtigen Namen und seine echte Krankenkarte her und ließ sich wieder und wieder gegen Covid schützen. Der Polizei zufolge habe er auch unterschiedliche Impfstoffe im Laufe der Monate bekommen. Insgesamt soll er rund 90 Covid-Impfungen erhalten haben.

Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Dahinter vermuten die Behörden jedoch keinen übervorsichtigen Mann, der sich möglichst oft schützen lassen wollte, sondern einen riesigen Betrugsfall. Denn wie die Kriminalpolizei bekannt gibt, ermittelt sie derzeit gegen den Mann. Der Vorwurf: Er stehe unter Verdacht, die zusätzlich erhaltenen Impfausweise gefälscht und dann an Personen weiterverkauft zu haben. Ihm wird deshalb unter anderem Urkundenfälschung vorgeworfen.

Aufgeflogen ist das exzessive Impfen übrigens erst mehrere Monate nach dem ersten Stich. Denn wie deutsche Medien berichten, wurde Anfang März ein Impfzentrum in Dresden auf den Mann aufmerksam. Endgültig enttarnt wurde der Mann schließlich in Eilenburg. „Es gab Ungereimtheiten, er war schon am Vortag zum Impfen dort“, erklärt eine Sprecherin.

Bei dem Mann wurden daraufhin mehrere Blanko-Impfausweise sowie seine Krankenkarte gefunden. Es wird deshalb vermutet, dass der Mann über Monate hinweg immer wieder mit einem Blanko-Impfpass zu den unterschiedlichen Impfzentren gegangen ist und die Außenseite der Pässe – also dort, wo der Name des Besitzers beziehungsweise der Besitzerin steht – anschließend ersetzt hat. Die Polizei stellte die Blanko-Pässe als Beweismaterial sicher. Der Mann wurde zwar nicht festgenommen, ein Strafverfahren wurde jedoch eingeleitet.