Bereits kurz nach ihrer Trennung mit Model Cara Delevigne Anfang Mai, wurde Ashley Benson zusammen mit dem US-Rapper G-Eazy gesichtet. Dass die beiden mehr als nur eine Freundschaft verbindet, dürfte nun spätestens nach den neuesten Paparazzi-Bildern klar sein.

Denn die Fotografen erwischten die Schauspielerin und den Rapper vergangenen Sonntag (14. Juni) Händchen haltend bei einem gemeinsamen Shopping-Ausflug in Los Angeles.

Nach Trennung: Ist Ashley Benson jetzt mit G-Eazy zusammen?

Die Gerüchte um eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Ashley Benson und US-Rapper G-Eazy werden nun immer lauter. Wie mehrere US-Medien berichteten, trennte sich die Schauspielerin Anfang Mai nach zwei Jahren Beziehung von Model Cara Delevigne. Bereits kurz nachdem Medien die Trennung der beiden publik gemacht hatten, tauchte erstmals ein Video im Netz auf, in dem zu sehen ist, wie sich Benson und der Rapper in einem Auto innig küssten. Ende Mai heizten die beiden erneut die Liebesgerüchte an, als sie von Fotografen bei einem gemeinsamen Ausflug überrascht wurden.

Fans der Schauspielerin sind sich seitdem sicher, dass G-Eazy nun der neue Partner an ihrer Seite ist. Nun könnten sich die Spekulationen bewahrheitet haben. Denn wie US-Medien, wie etwa das People Magazine berichten, wurden die beiden vergangenen Sonntag (14. Juni) bei einer gemeinsamen Shopping-Tour gesehen. Händchen haltend verließen sie dabei einen Laden in Los Angeles. Bis jetzt haben sich allerdings weder der 31-Jährige noch die “Pretty Little Liars”-Darstellerin zu den Liebesgerüchten geäußert.

#AshleyBenson and #G-Eazy where spotting holding hands while leaving a Los Angeles Shop on Sunday. 🤭 pic.twitter.com/1C61CbYPkt — Entertainment Scoop (@EntScoop) June 15, 2020

Cara Delevigne bekommt eigene Doku-Serie

Neben Ashley Benson scheint auch ihre Ex-Freundin Cara Delevigne mittlerweile über die Trennung hinweg zu sein. Denn wie The Sun berichtete, will sich das Model nun auf ein neues TV-Projekt konzentrieren. Dabei handle es sich um eine Doku-Serie des britischen Fernsehsenders BBC, in der Delevigne unter anderem intime Details über ihre vergangenen Beziehungen verraten will. Demnach könnten Fans schon bald erstmals ziemlich private Einblicke in die zweijährige Partnerschaft von Ashley Benson und Cara Delevigne bekommen.