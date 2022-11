Eine junge Frau aus Großbritannien schockiert mit ihrer Geschichte: Ganze drei Monate lang steckte ein Tampon in ihrem Körper. Dadurch bildeten sich Bakterien, die die Britin in Lebensgefahr gebracht haben.

Denn sie erlitt das toxische Schocksyndrom, das durch Tampons, die zu lange im Körper bleiben, ausgelöst werden kann.

Vergessener Tampon führt fast zum Tod

Immer wieder hört man, dass man Tampons nicht länger als acht bis neun Stunden im Körper behalten sollte. Denn im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass man das toxische Schocksyndrom (kurz TSS) erleidet. Diese seltene Erkrankung kann, wenn sie unbehandelt bleibt, bis zum Tod führen. Das ist fast der Britin Maura Higgins passiert. In Großbritannien ist die junge Frau aufgrund ihrer Teilnahme bei „Love Island“ bekannt. So wurde sie auch in die Talkshow „Shopping with Keith Lemon“ eingeladen.

Dort teilte sie schließlich ihre Horror-Geschichte. Drei Monate lang steckte ein Tampon im Körper der 31-Jährigen fest, ohne dass sie davon wusste. „Als der Arzt ihn fand, war es an meinem Gebärmutterhals verheddert und mir war so schlecht, dass ich nicht wusste, was los war“, erklärt sie. Mit ihren offenen Worten möchte sie auf die seltene Erkrankung aufmerksam machen und das Tabu brechen. „Junge Mädchen merken es vielleicht nicht, wenn sie abends ausgehen, sich betrinken und dann ihren Tampon vergessen. Solche Dinge passieren tatsächlich – und die Leute reden nicht darüber.“

TSS bei vielen noch unbekannt

Bevor ihr jetzt in Panik ausbrecht: Das toxische Schocksyndrom ist eine relativ seltene Erkrankung. Dennoch taucht sie hin und wieder auf, wenn ein Tampon zu lange im Körper bleibt. Schuld dafür sind die Krankheitserreger des Bakteriums ‚Staphylococcus aureus‘. Diese Bakterienart ist grundsätzlich weit verbreitet, denn sie befindet sich im Nasen-Rachenraum von etwa 15 bis 40 Prozent gesunder Menschen. Das alleine stellt jedoch noch keine Gefahr dar. Denn die natürliche Haut- und Schleimhautbarriere sorgt dafür, dass die Bakterien nicht in unseren Körper gelangen. Und auch das Immunsystem bildet Antikörper gegen den Erreger.

Wenn es allerdings zu einer erhöhten Anzahl der Bakterien kommt und diese schließlich in unseren Organismus gelangen, dann könnten sie Giftstoffe produzieren, die einen toxischen Schock auslösen. Durch das Einführen und Herausnehmen von Tampons, kann es passieren, dass die Scheidenschleimhaut verletzt wird, wodurch Bakterien eine höhere Chance haben, sich zu verbreiten. Tampons sind außerdem dafür bekannt, der Schleimhaut Magnesium zu entziehen. Je länger das Menstruationsprodukt also im Körper bleibt, desto Magnesium-ärmer wird die Umgebung, wodurch sich die Erreger des „Staphylococcus aureus“ leichter vermehren.

Auf diese Symptome solltet ihr achten: