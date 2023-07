Gleich vorweg: Die meisten von euch verwenden vermutlich deutlich zu wenig Sonnencreme. Denn während es bei vielen Skincare- und Beauty-Produkten heißt, dass man damit sparsam umgehen sollte, gilt bei Sonnencreme genau das Gegenteil.

Wir haben uns deshalb genau angesehen, wie viel wir uns denn wirklich ins Gesicht schmieren sollten!

Sommer, Sonne, Sonnencreme

Der Sommer ist endlich da! Und mit ihm auch jede Menge Möglichkeiten, sich einen fiesen Sonnenbrand zu holen. Denn auch, wenn wir die Sonnenstrahlen lieben und Stunden am Strand verbringen könnten – unsere Haut muss dafür ganz besonders geschützt werden. Sonnencreme sollte also vor allem jetzt (aber eigentlich jeden Tag) unser bester Freund und alltäglicher Begleiter sein.

Denn wirklich jeder Sonnenkontakt belastet unsere Haut. Wer sich nicht ausreichend und regelmäßig schützt, erhöht damit nicht nur sein oder ihr Risiko auf einen Sonnenbrand! Zu intensives Sonnenbaden könnte auch den Hautalterungsprozess beschleunigen und Hautkrebs begünstigen. Um das alles möglichst zu verhindern, heißt es also fleißig schmieren.

Und wer am Strand, am See oder generell beim Sonnenbaden ist, macht das meist wohl auch fleißig auf dem Körper. Was viele von uns dabei aber nur allzu gerne vergessen, ist das Gesicht. Gesicht und Hals sollten wir wirklich jeden Tag mit ausreichend Sonnencreme versorgen – schließlich sind diese Körperpartien ja immer der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Wer es also nicht schon längst getan hat, sollte Sonnencreme definitiv in die Morgenroutine integrieren!

via GIPHY

Das steckt hinter der Zwei-Finger-Regel

Für viele bleibt dann aber eine Frage: wie viel Sonnencreme braucht es? Ab wann ist man denn wirklich geschützt und wie lange wirkt Sonnencreme eigentlich? Wer denkt, dass eine kleine Schicht wie etwa bei einem Serum reicht, um den ganzen Tag vor den UV-Strahlen geschützt zu sein, liegt falsch. Tatsächlich braucht es nämlich deutlich mehr, um den notwendigen Schutz aufzubauen.

Expert:innen sprechen etwa davon, dass man pro Quadratzentimeter Haut zwei Milligramm Sonnencreme auftragen sollte. Hochgerechnet auf Hals und Gesicht kommt man dadurch bei den meisten Menschen auf eine Menge von zwei Gramm Sonnenschutz! Für das Gesicht alleine empfehlen Expert:innen zwischen 1,25 und 1,5 Gramm Sonnenschutz. Denn nur mit dieser Menge kann wirklich der Lichtschutzfaktor erreicht werden, der auf der Verpackung steht.

Aber bevor ihr jetzt eure Küchenwaagen rausholt gibt es dafür auch ein kleines Hilfsmittel, um die richtige Menge aufzutragen. Die zwei Gramm erreicht ihr nämlich, wenn ihr zwei Finger lang (Zeige- und Mittelfinger) Sonnencreme auftragt. Durchschnittlich sollte diese Menge für Gesicht und Hals ausreichen. Nur für das Gesicht alleine reicht übrigens oft eine Fingerlänge aus. Wer es ganz genau will, kann aber immer auch nachmessen.

Aber Achtung: Diese Menge gilt natürlich nur für das einmalige Auftragen. Denn im Laufe des Tages solltet ihr euren Sonnenschutz immer wieder auffrischen, wenn ihr viel in der Sonne seid. Expert:innen empfehlen etwa, dass man alle zwei bis drei Stunden nocheinmal Sonnencreme auftragen sollte. Das gilt natürlich nicht, wenn ihr den ganzen Tag in abgedunkelten Räumen unterwegs seid. Aber besonders im Urlaub, am Strand oder beim Sonnenbaden auf dem Balkon solltet ihr nicht vergessen, euren Sonnenschutz auch immer wieder aufzufrischen. Schließlich sorgen Schweiß, Wasser und Abtrocknen mit dem Strandtuch dafür, dass wir uns selbst den Sonnenschutz entfernen! Also fleißig nachschmieren; dann können wir alle den Sommer auch deutlich entspannter – und ganz ohne schmerzende rote Nase – genießen!