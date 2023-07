Diese Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Ein Mann aus England erlebt den Schreck seines Lebens, als er einen kürzlich gekauften Brokkoli aus seinem Kühlschrank holen will. Denn: eine lebendige Schlange hat sich in dem Gemüsekopf eingenistet.

Spinnen in Bananenschachteln kennen wir ja schon, aber eine Schlange im Brokkoli ist definitiv neu!

Mann findet lebendige Schlange in Brokkoli aus dem Supermarkt

Einmal tief durchatmen, denn was einem Mann in England nun passiert ist, ist für viele der absolute Albtraum. Als Neville Linton in einem Supermarkt in Stourbridge einen Brokkoli kauft, denkt er sich nicht viel dabei. Und wie man das meistens nach einem größeren Supermarkt-Einkauf so macht, legt auch der 63-Jährige das in Klarsichtfolie verpackte Gemüse einfach in seinen Kühlschrank. Doch als er den Brokkoli drei Tage später aus dem Kühlschrank holen will, folgt der Schock: Im Gemüsekopf entdeckt er eine lebendige Schlange!

Der Mann wollte den Brokkoli eigentlich für das Abendessen zubereiten. Doch aus dem Vorhaben wurde nichts, denn die zusammengekringelte Schlange hatte es sich zwischen den grünen Stämmchen des Brokkolis bequem gemacht, wie die britische Daily Mail berichtet. Dem Portal liegen auch die grusligen Aufnahmen von dem nicht ganz vegetarischen Gemüse vor. Hier könnt ihr euch den Fund ansehen.

Mann leidet an Schlangenphobie

Der 63-jährige Mann, der eigenen Angaben zufolge unter einer Schlangenphobie leidet, holt nach seiner Entdeckung sofort seine Schwester zu Hilfe. „Es war ziemlich beängstigend. Ich komme nicht gut mit Schlangen zurecht. Zum Glück habe ich den Brokkoli nicht einfach in der Küche liegen lassen, sonst wäre die Schlange im Haus frei herumgelaufen“, erklärte Linton gegenüber dem Medium.

Gemeinsam mit seiner Schwester packte er dann das Gemüse inklusive Schlange in eine Wanne und brachte es zurück in die Filiale, in der er den Brokkoli gekauft hatte. „Zuerst dachten sie, ich mache einen Scherz. Aber dann fing das Tier an, sich zu bewegen. Der Mitarbeiter im Laden hatte auch ziemliche Angst“, berichtet Linton. Die Schlange wurde anschließend in einen naheliegenden Zoo gebracht, wo ein Experte sie schließlich als Treppennatter identifizierte. Treppennattern sind zwar nicht giftig, gelten aber als aggressiv und bissfreudig. Schlangen dieser Art können bis zu 1,60 Meter lang werden und sind meist in Portugal, Italien oder Spanien zu finden. Das Tier dürfte daher wohl bereits vor dem Transport nach England in den Brokkoli gekrochen sein.

63-Jähriger fordert angemessene Entschädigung

Doch wie ging die Geschichte weiter für Linton weiter? Geld zurück und alles ist gut? Dem Mann wurde zwar eine kleine finanzielle Entschädigung angeboten, doch mit dieser gab er sich nicht zufrieden. Denn dies entschädige nicht die Gefährdung seines Sohnes und seiner pflegebedürftigen Schwiegermutter, die bei ihm im Haus wohnen. „Das ist einfach nicht gut genug – die Folgen für uns, wenn die Schlange ins Haus gelangt wäre, sind enorm. Außerdem habe ich eine Schlangenphobie, was sich auch emotional auswirkt“, so Neville Linton.

Auch ein Sprecher der Supermarktkette äußerte sich bereits öffentlich zu dem Schlangen-Fiasko. In dem Statement heißt es: „Unser Lieferant hatte noch nie eine Beschwerde dieser Art. Wir untersuchen diesen isolierten Vorfall und haben uns bei Herrn Linton dafür entschuldigt, dass unsere üblichen hohen Standards nicht eingehalten wurden“. Mit welcher Widergutmachung der Mann nun aber rechnen kann, verrät das Unternehmen nicht. Fraglich, ob sich der Mann nach diesem traumatischen Erlebnis über einen lebenslangen, gratis Vorrat an Brokkoli freuen würde.