Darf man Serienmörder in Songs erwähnen? Diese Frage kursiert nach der Veröffentlichung der Netflix-Serie „Dahmer“ gerade online. Denn Serienmörder Jeffrey Dahmer wird in der Popkultur immer wieder zitiert – unter anderem von Kesha.

Ihr Song „Cannibal“ wird deshalb derzeit heftig kritisiert.

Viraler Song „Cannibal“: Sind diese Lyrics unsensibel?

Es war eine der ersten viralen TikTok-Choreographien, die international Aufmerksamkeit bekam. Denn im Jahr 2020 tanzte so gut wie jede:r Influencer:in zu Keshas „Cannibal“. Schon damals war das für viele ziemlich überraschend. Denn der Song war aus dem Jahr 2010 und wurde scheinbar über Nacht wieder zum viralen Hit. Doch der Song hielt sich auf TikTok und Social-Media-Stars wie Charli D’Amelio, Addison Rae und James Charles tanzten fröhlich zu den Lyrics „Whenever you tell me I’m pretty/ That’s when the hunger really hits me/ You’re little heart goes pitter-patter/ I want your liver on a platter“. („Immer wenn du mir sagst, dass ich hübsch bin, bekomme ich Hunger. Dein kleines Herz klopft, ich will deine Leber auf einem Tablett.“)

So weit, so unspektakulär. Doch zwei Jahre nach dem viralen TikTok-Erfolg steht der Song jetzt wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Denn kurz, nachdem der Tanzclip stoppt, singt Kesha eigentlich „Be too sweet and you’ll be a goner/ Yeah, I’ll pull a Jeffrey Dahmer“ („Sei zu süß und du bist tot / Ja, ich mache es wie Jeffrey Dahmer.“) Eine Anspielung auf den Serienmörder Jeffrey Dahmer, der durch die neue Netflix-Serie „Dahmer“ derzeit wieder viel mediale Aufmerksamkeit bekommt.

Kritik an Kesha und Katy Perry

Denn jetzt, wo viel mehr Menschen der Gen Z offenbar erfahren, wer genau Jeffrey Dahmer war und einen Einblick in seine grausamen Morde und Straftaten bekommen haben, wirken die fröhliche Tanzchoreographie und die Lyrics im Allgemeinen für einige einfach nur makaber. Was in den vergangenen Tagen folgte, war deshalb ein Shitstorm gegen Kesha und ihren mittlerweile zwölf Jahre alten Song. Denn die Frage, die sich manche User stellen bleibt: ist das in Anbetracht der Opfer und ihrer Familien nicht ziemlich unsensibel?

how did kesha get away with releasing a song titled cannibal and including a line about jeffrey dahmer like what was going on in 2010 — skele(ton) ´ཀ` (@v4mpself) October 3, 2022

cannibal by kesha sounds so different now after watching dahmer 💀 — pebs (@febzcalibo) October 3, 2022

wait. people are upset about kesha’s song cannibal now? after it went trending on tiktok like last year? now y’all are mad because you watched a netflix documentary? lol — ✨ meredith ✨ (@gagasfolklore) September 28, 2022

Kesha ist übrigens nicht die einzige Künstlerin, die Jeffrey Dahmer in ihren Songs erwähnte. In Katy Perrys „Dark Horse“ singt Rapper Juicy J etwa: “She’s a beast/ I call her Karma/ She eats your heart like Jeffrey Dahmer” („Sie ist eine Bestie/ Ich nenne sie Karma/ Sie frisst dein Herz wie Jeffrey Dahmer“). Textzeilen, die für viele User:innen online einfach unsensibel sind. „Das ist so respektlos gegenüber den Familien der Opfer“, schreibt etwa eine Nutzerin auf Twitter.

It still upsets me when I hear the line in the song Dark Horse "She eats your heart out like Jeffrey Dahmer" and I always make my daughter turn the station. It's so disrespectful to the victims families. I hope people remember them while watching Netflix. Sorry for their losses. — Jennifer (@zombienurse123) September 21, 2022

seriously how many songs are there about jeffrey dahmer 🙆🏻‍♀️ — Widyan D (@Widyand2) September 28, 2022

Keshas Mutter äußert sich zu Kontroverse

Weder Katy Perry noch Kesha haben sich bisher zu den Anschuldigungen geäußert. Doch Keshas Mutter Pebe Sebert bezieht jetzt in einem neuen TikTok-Video Stellung für ihre Tochter. Denn es war nicht Kesha, die diese Lyrics geschrieben hat. „Zu der Zeit waren Kesha und der andere Autor zu jung, um überhaupt zu wissen, wer Jeffrey Dahmer war“, betont sie.

Tatsächlich war sie es, die die umstrittene Zeile in den Song gebracht hat. „Es war so, dass ich dieses Reimprogramm namens Master Writer for Songwriters habe. Wir suchten nach einem Reim für ‚goner‘, und ganz am Ende der Reime stand Jeffrey Dahmer. Ich dachte: ‚Oh, mein Gott, das ist ein perfekter Text'“, erinnert sich die Songwriterin.

„Es ging nicht wirklich um Kannibalismus.“

Doch weder sie noch Kesha hatten mit dem zwölf Jahre alten Song vor, irgendjemanden zu kränken oder alte Traumata wieder hervorzurufen, betont sie. „Ich will nicht unsensibel gegenüber denjenigen sein, deren Familien in diese Sache verwickelt waren und geliebte Menschen verloren haben. Zu der Zeit war es ein Song, den wir über Kesha geschrieben haben. Es war ein augenzwinkernder, lustiger Song. Es ging nicht wirklich um Kannibalismus. Es war nur ein Titel.“

Sebert stellt am Ende des Videos noch einmal klar, dass sie mit der Anspielung niemals „jemanden verletzen oder jemand ein schlechtes Gewissen“ machen wollte. Doch Dahmer war ihrer Meinung nach damals „einfach Teil der Kultur“, über den viele gesprochen haben. „Was er getan hatte, war so extrem und schlimmer als alles, was je jemand getan hatte, von dem man wusste“, sagt sie.

Der Song wird aber voraussichtlich Teil von Keshas Diskographie bleiben. Denn nur wenige Stunden, nachdem Sebert das Video teilte, performte Kesha Cannibal bei einem Auftritt in einer Halloween-Show des Streamingdienstes Hulu. Doch wie viele User:innen auf Twitter bemerkten, wurde der Name Jeffrey Dahmer aus der Performance zensiert.