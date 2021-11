Joe Exotic is back! Also nicht wirklich, weil er ja im Gefängnis sitzt. Aber die erfolgreiche Netflix-Doku „Tiger King“ geht in die nächste Runde. Seit heute ist die zweite Staffel verfügbar – und die hat es in sich!

Der „Tiger King“ höchstpersönlich kann seinen Ruhm allerdings nur vom Gefängnis aus verfolgen.

Ab heute: „Tiger King“ Staffel zwei ist da

Juhuuu es ist endlich so weit! Wer sich heute schon durch Netflix gescrollt hat, der wird schon gesehen haben, dass fünf neue Folgen von „Tiger King“ verfügbar sind. Yes, die spannende wie verstörende Netflix-Doku geht in die zweite Runde – und wir sind so aufgeregt! Wie geht es Joe Exotic? Was machen seine Raubkatzen und wie leben seine Widersacher jetzt, wo der exzentrische Ex-Zoobesitzer hinter Gitter ist?

Auch Joes Erzfeinding Carole Baskin soll – gegen ihren Willen – in der neuen Staffel vorkommen. Denn immerhin ist sie indirekt der Grund, weshalb der „Tiger King“ im Gefängnis sitzt. Er musste eine Haftstrafe von 22 Jahren antreten, nachdem er Carole Baskin angeblich einen Serienkiller auf den Hals gehetzt hat. Und weil er mit seinem teils illegalen Zoo, indem er sämtliche Raubkatzen gehalten hat, gegen so ziemlich jedes Tierschutzgesetz verstoßen hat, das es auf diesem Planeten gibt.

Joe Exotic will Unschuld beweisen

In Staffel zwei hat sich nicht viel verändert: Es gibt Raubkatzen, Rivalitäten und Joe Exotic versucht immer noch, seine Unschuld zu beweisen. Diesmal aber vom Gefängnis aus. Der 58-jährige Insasse beklagt sich darüber, dass die Personen, die in der Doku vorkommen, nur durch ihn zu Geld und Ruhm gekommen sind, während er eingesperrt ist. Und damit sollte er auch Recht behalten. Denn die Nebenfiguren der Netflix-Serie, wie etwa Jeff Lowe, der die Anlage von Joe übernommen hat, scheint im Reichtum zu schwimmen.

Wir können uns also auf sehr viel Drama und Skurrilitäten gefasst machen. „Tiger King kommt in diesem Jahr zurück – und Staffel 2 verspricht so viel Chaos und Wahnsinn wie Staffel 1!“ hat Netflix am bereits im September verkündet.

Wer sich schonmal mit dem Trailer auf die neuen Folgen einstimmen möchte, kann das hier tun: