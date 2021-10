Die zweite Staffel von „Tiger King“ steht schon in den Startlöchern! Am 17. November sehen wir endlich, wie es um Joe Exotic und seine Widersacher steht. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Netflix bereits einen ersten Trailer veröffentlicht!

Und der hat es in sich…

Das ist der Trailer zu „Tiger King 2“

Wir können es nicht leugnen: „Tiger King“ hat uns durch das erste Pandemie-Jahr gebracht. Und da aktuell weder ein Ende der Pandemie noch ein Ende des Mysteriums rund um Joe Exotic und Co in Sicht sind, scheint es keine schlechte Idee zu sein, uns mit einer zweiten Staffel der erfolgreichen Doku zu versorgen.

Und die startet bereits am 17. November! Schon jetzt bekommen wir einen kleinen Einblick, was uns in den neuen Folgen erwartet. Netflix kündigt den Trailer mit geheimnisvollen Worten an: „Wir dachten, das Chaos wäre vorbei. Aber wir haben nur an der Oberfläche gekratzt.“

Joe Exotic meldet sich aus Gefängnis

In dem Trailer hört man Joe Exotic, den „Tiger King“, wie er sich per Telefon aus dem Gefängnis meldet. Der 58-jährige Insasse beklagt sich darüber, dass die Personen, die in der Doku vorkommen, nur durch ihn zu Geld und Ruhm gekommen sind, während er eingesperrt ist. Und damit sollte er auch Recht behalten. Denn die Nebenfiguren der Netflix-Serie, wie etwa Jeff Lowe, der die Anlage von Joe übernommen hat, scheint im Reichtum zu schwimmen.

„Momenten haben wir mehr Geld als Gott„, so Lowe, den man beim Schmuckkaufen sieht. Und auch die umstrittene Carole Baskin, die übrigens ihre eigene Serie bekommt, hat den ein oder anderen Auftritt. Es scheint wohl immer noch nicht geklärt zu sein, was mit Don Lewis, Caroles erstem Mann, passiert ist. „Carole weiß etwas“, sagt Joe am Telefon. Dann fügt er noch hinzu: „Wenn ich einen Pakt mit dem Teufel schließen muss, dann schließe ich einen Pakt mit dem Teufel.“ Im Anschluss sieht man die Ohrringe von Baskin…

Ob die zweite Staffel von „Tiger King“ an den Erfolg von Teil eins anschließen kann, steht noch in den Sternen. Während des weltweiten Corona-Lockdowns 2020 hat sich die Doku-Serie jedenfalls zu einem echten Kult entwickelt und war sogar die zweiterfolgreichste Serie im Jahr 2020.