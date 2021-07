Eigentlich steckt Netflix-Star und “Tiger King” Joe Exotic noch mitten in seiner Scheidung, da macht er sich auch schon wieder auf die Suche nach seinem nächsten Ehemann. Und dafür bekommt der 58-Jährige jetzt sogar eine eigene Dating-Show!

In “Bachelor King” will er die große Liebe finden.

“Bachelor King”: Joe Exotic bekommt eigene Dating-Show

Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, plant Tiger King Joe Exotic eine eigene Dating-Show und will sich auf die Suche nach Ehemann Nummer Sechs machen. Nach vier Jahren Ehe mit Dillon Passage reichte der 26-Jährige nämlich die Scheidung ein. Eigentlich sitzt Joe gerade eine 22-jährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes an seiner Erzfeindin Carole Baskin ab, doch angeblich soll er Ende des Jahres frühzeitig entlassen werden. Und dann will Joe in “Bachelor King” endlich die große Liebe finden. Wer den Netflix-Star näher kennenlernen will, der kann sich offenbar schon bewerben. Seine Chancen bei dem 58-Jährigen kann man angeblich erhöhen, wenn man Oben-Ohne-Fotos mitschickt, just saying…

Instagram-Postings von neuem Mann sorgen für Verwirrung…

Wann, wie und wo die Dating-Show gedreht werden soll, ist noch nicht bekannt. Und auch wo die Sendung laufen soll, wissen wir derzeit noch nicht. Zugegeben, wir sind generell ein bisschen verwirrt, denn erst vor wenigen Tagen teilte der 58-Jährige auf seinem Instagram-Account Fotos von einem jungen Mann namens Seth. “Ich kann es nicht erwarten zu Seth nachhause zu kommen, meinen Namen zu ändern und weiterzumachen”, schreibt Joe in dem Posting. Also wie jetzt?! Ist er doch schon wieder vergeben? Oder war er womöglich ein bissl eingeraucht, als die Dating-Show-Idee geboren ist? Der Tiger King will Ende des Jahres nämlich außerdem eine eigene Cannabis-Linie auf den Markt bringen…