Während einige ewig brauchen, um sich zu öffnen, geht es bei anderen ruckzuck. Dabei wird auch nicht lange überlegt – ist jemand sympathisch, stürzen sie sich sofort ins Abenteuer und binden sich an die Person. Was das mit den Sternzeichen zutun hat, lest ihr hier.

Denn besonders drei Tierkreiszeichen überstürzen es gerne mal.

Wassermann

Der Wassermann fackelt nicht lange – für ihn zählt ganz oder gar nicht! Daher prüft er bei jeder neuen Begegnung sofort, ob er sich mit ihm oder ihr eine Zukunft vorstellen kann. Sei es romantisch oder platonisch. Ist dem so, dann lässt er die andere Person meistens sehr schnell spüren, dass er bereits viel Zeit und Gefühle in die potenzielle Beziehung investiert. Das kann oft etwas abschreckend wirken, denn viele sind es nicht gewohnt, dass man sich so schnell an jemanden bindet, bevor man sich überhaupt in- und auswendig kennt.

Löwe

Die Leidenschaft, die das Sternzeichen ausmacht, schwappt auch meistens auf die Beziehungsleben über. Daher benötigt der Löwe meistens nicht sonderlich viel Überzeugungsarbeit, um sich für jemanden zu interessieren. Denn er ist sehr schnell Feuer und Flamme für etwas und lässt dann meistens auch keine Gelegenheit aus, um das zu beweisen. Das kann allerdings auch schnell mal ein böses Ende nehmen. Denn viele deuten die schnelle Bindung des Sternzeichens als einengend und unangenehm.

Jungfrau

Die Jungfrau glaubt ganz fest an die große Liebe und ist unheimlich romantisch. Daher öffnet sie sich sehr schnell gegenüber jemandem, der ihr Zuneigung entgegenbringt. Dass darunter hin und wieder auch mal Nieten sein können, stört das Sternzeichen allerdings nicht sonderlich. Denn es dauert meist nicht lange und die Jungfrau ist gedanklich schon wieder bei der nächsten Person. Diese überschwängliche Liebe kann oft falsch interpretiert werden, denn oft entsteht dabei der Eindruck, dass das Sternzeichen anhänglich und naiv in Sachen Liebe und Vertrauen ist.