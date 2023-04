Sachen gibt’s: Eine Britin ist davon überzeugt, mit einem Geist verheiratet zu sein. An Halloween haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Doch jetzt, nur sieben Monate später, kriselt es bereits und die Frau möchte sich von ihrem übernatürlichen Mann scheiden lassen. Und da es nur einen einzigen Weg gibt, um einen Geist loszuwerden, fordert sie nun einen Exorzismus.

Denn er würde ihr Leben zur Hölle machen, klagt die Frau.

Frau möchte sich von Geist scheiden lassen

Rocker Brocarde ist eine Sängerin aus Großbritannien, die vergangenes Jahr im ganzen Land für Aufregung gesorgt hat. Denn sie hat einen Geist während einer aufwendigen Zeremonie geheiratet – an Halloween. Viele vermuteten dahinter bloß einen schlechten Scherz. Doch die Frau zeigte echtes Commitment und verbrachte sogar gemeinsame Flitterwochen mit ihrem übernatürlichen Ehemann. Bereits damals beklagte sie sich gegenüber Daily Star, dass Edwardo, so der Name des angeblichen Geistes, ständig nur betrunken gewesen sein soll und niemals die Rechnungen bezahlt habe. Zwischenfrage: Geister haben kein eigenes Bankkonto, oder?

Die Eheprobleme zwischen den beiden sind schließlich immer größer geworden. Rocker sah sich sogar gezwungen, zur Beratung zu gehen – bei einem Medium, versteht sich. Denn wer sonst könnte zwischen den beiden Welten vermitteln?! Doch das half offenbar alles nichts. Denn Edwardo, der übrigens der Geist eines gefallenen Soldaten sein soll, macht ihr das Leben seither zur Hölle. Er würde sie stalken, belästigen und ständig mit gruseligen Schreien von Babys heimsuchen, schildert sie der Zeitung. „Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich möchte mich nicht geschlagen geben, aber es fühlt sich an, als würde es nicht funktionieren, mit einem Geist verheiratet zu sein“. Diese Erkenntnis kommt wohl besser spät, als nie.

Der einzig logische Schritt für Rocker ist jetzt also, sich scheiden zu lassen. Da es aber gar nicht mal so einfach ist, einen Geist loszuwerden, sieht sich die Sängerin gezwungen, einen Exorzismus durchführen zu lassen. Denn in letzter Zeit habe sie immer wieder „sehr dunkle und düstere Gedanken“, die sie auf Edwardo schiebt, da er mitbekommen haben soll, was sie vorhat.

Marilyn Monroe war auf Hochzeit

Besonders bitter für Rocker: Bereits auf ihrer Traumhochzeit in einer verlassenen Kirche soll Edwardo Red-Flags versprüht haben. Da bei der Zeremonie jeder geladen war, der kommen wollte – also, tot oder lebendig – soll auch Marilyn Monroe dabei gewesen sein. Der Geister-Ehemann war von der Schauspielikone offenbar so angetan, dass er sie als „heiß“ beschrieben haben soll. „Ich habe mir einfach nur gedacht: Wow, wirklich? Und das an unserem Hochzeitstag. Diese Aussage hat meinen ganzen Abend ruiniert“, so die Britin.

Bevor sie Edwardo begegnet ist, hat sie übrigens nicht an Geister geglaubt. Doch er sei eines Tages einfach in ihrem Schlafzimmer erschienen. Kurze Zeit später haben bereits die Hochzeitsglocken geläutet. Dafür eine Kirche und einen echten Pfarrer zu finden, war gar nicht so einfach. „Ich glaube, das lag daran, dass es eine kleine Unstimmigkeit zwischen Religion und dem Leben danach gibt. Nicht alle Priester glauben daran“, erzählte sie damals im Interview mit der britischen TV-Show „The Morning“.

PR-Gag oder Wahnsinn?

Zurecht fragt man sich hier, ob Rocker das Ernst meint oder alle zum Narren hält. Schließlich ist die 38-Jährige auch Musikerin und könnte mit diesen Storys ihre Bekanntheit steigern. Sie hat es mit ihrer Geister-Geschichte immerhin schon mehrmals auf die Titelseiten von sämtlichen britischen Boulevardzeitungen geschafft. Auf Instagram zeigt sich die spirituelle Sängerin jedenfalls sehr überzeugt von der (einstigen) Liebe zu Geist Edwardo. Denn sie teilte sogar die Zeremonie mit ihren Followern.

User:innen scheinen ihr die Sache jedenfalls nicht ganz abzukaufen. „Hast du auch ein Flugticket für ihn gekauft, als ihr in die Flitterwochen geflogen seid?“, fragt sich jemand. „Sie macht das doch nur für die Aufmerksamkeit. Nie im Leben glaubt sie wirklich, mit einem echten Geist verheiratet zu sein“, stellt ein anderer User fest. „Sie ist einfach unterhaltsam“, so eine weitere Person. Ein Nutzer ist allerdings auf der Seite der Britin. „In meiner Kindheit hat mich jede Nacht ein Geist besucht. Die Menschen verstehen es einfach nicht, wenn es ihnen nicht auch passiert ist“.

Sollte euch das allerdings tatsächlich mal passieren, ihr allerdings keine Lust darauf habt, eine Beziehung mit einem Geist zu führen, dann haben wir hier ein paar Tipps, wie ihr feststellt, ob ein spirituelles Wesen bei euch lebt und wie ihr es am besten wieder loswerdet 😉