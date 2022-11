Was ist das Geheimnis für ein langes Leben? Gesunde Ernährung, eine positive Einstellung oder doch einfach gute Gene? Für eine 101-jährige Frau aus Arizona ist die Antwort klar: Tequila.

Denn das Getränk ist für die Frau der Schlüssel zum langen Leben.

Tequila als Lebenselixier?

Mary Filip blickt auf ein wirklich langes Leben zurück. Denn erst kürzlich feierte sie ihren 101. Geburtstag. Mary war also beim Crash der Wall Street 1929 als kleines Kind dabei und erlebte sowohl Schreckensereignisse wie den zweiten Weltkrieg oder das Attentat auf John F. Kennedy als auch historische Highlights wie die Gründung der NASA 1958 oder den Aufstieg von Ikonen wie Marilyn Monroe.

Mary, die heute sechs Kinder hat, hatte keineswegs ein leichtes Leben. Als sie noch ein Kind war, verstarb ihre Mutter. Mit nur 15 Jahren war Mary schließlich die einzig Überlebende in ihrer Familie. Dennoch hat sie ihren Lebensmut nie verloren. Mit 18 Jahren zog sie nach Mexiko, heiratete und lebte auf einer Ranch. Später entschied sie sich für einen Karrierewechsel und wurde Künstlerin.

Mary, die in Illinois geboren wurde, hat also einige Geschichten zu erzählen. Was aber wohl die meisten Menschen beschäftigt, die von ihrem hohen Alter erfahren, ist die Frage, wie sie selbst so alt werden können. Eine Frage, die auch die Reporterinnen an Marys 101. Geburtstag interessiert. Als Marys Tochter sie deshalb nach dem Geheimnis hinter ihrem langen Leben fragt, hat Mary eine recht ungewöhnliche Antwort. „Oh, mein Geheimnis. Hmm, ich weiß es nicht. Tequila“, sagt sie in einem Beitrag der Nachrichtenagentur Arizona Family. Wie viel Tequila sie tatsächlich konsumiert, verrät sie jedoch nicht.

„Ein Jahr sexier“

Doch zur Feier des Tages genießt Mary keinen Tequila, sondern ihr Lieblingsbier Guinness. Gemeinsam mit ihrer Tochter und guter Musik genießt sie ihren 101. Geburtstag in Stil – und mit jeder Menge Partydeko. Da darf natürlich ein Geburtstagskrönchen nicht fehlen.

Und ein Button, mit dem Mary eines klarstellen will: Mit 101 ist sie „ein Jahr sexier“. Tja, da kann man eigentlich nur gratulieren (und Tequila auf die nächste Einkaufsliste schreiben).