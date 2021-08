Schon klar, der Sommer ist toll. Die Sonne ist super. Und die heißen Tage, an denen wir uns im Wasser abkühlen können, sind sowieso die besten. Nur, dass wir leider nicht den ganzen Sommer über die Möglichkeit haben, am Pool, am See oder am Meer zu relaxen. Deshalb kommen Tage wie diese, in denen das Wetter etwas abkühlt genau richtig.

Hier sind fünf Gründe, wieso die Abkühlung gerade gut tut!

1. Wir können wieder schlafen

Das ewige Hin- und Hergewälze an heißen Sommertagen ist wirklich unerträglich. Auch wenn man bereits alle Fenster offen hat, ohne Decke schläft und alle Ventilatoren auf einen gerichtet sind, fällt es unheimlich schwer, bei Hitze zu schlafen. Nur gut, dass es jetzt endlich etwas abgekühlt hat und wir mal so richtig durchschnaufen können, wenn wir im Bett liegen. Denn bei niedrigen Temperaturen schläft es sich bekanntlich tausendmal besser. Und wenn wir gerade eines nötig haben, dann ist das einen erholsamen Schlaf!

2. Wir müssen nicht mehr zweimal täglich duschen

Meistens schwitzen wir in der Nacht so heftig, dass wir morgens gleich mal unter die Dusche hüpfen. Und weil wir auch den ganzen Tag über mit der Hitze konfrontiert sind, brausen wir uns oft auch vor dem Schlafengehen nochmal ab. Einfach, um die ekelige Klebrigkeit und vielleicht auch den ein oder anderen üblichen Geruch loszuwerden. Mit dem herrlich kühlen Wetter ist das jetzt nicht mehr notwendig. Abgesehen davon, dass mehrmaliges Duschen am Tag sowieso schlecht für die Umwelt ist!!

3. Wir können wieder klar denken

Wenn es draußen so richtig drückt, dann fällt es oft sehr schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Alles wirkt dumpf und ist unfassbar anstrengend. Und wenn dann auch noch die Klimaanlage im Büro nicht einwandfrei funktioniert oder einem davor graut, nach Feierabend in den heißen Föhn zu kommen, dann kann einen das ganz schön zum Verzweifeln bringen. Die Abkühlung bringt Erleichterung und wir können endlich auch wieder die Fenster öffnen und alles durchziehen lassen, ohne dass wir uns dabei so fühlen, als wären wir mitten in der Sahara.

4. Wir können uns wieder normal kleiden

Langsam aber sicher gehen uns die luftigen Sommeroutfits aus und wir können auch nicht jeden Tag in Beach-Wear im Office erscheinen. Es ist also mal eine angenehme Abwechslung, wenn wir eine lange Hose, ein Kleid aus einem dickeren Stoff oder sogar einen Hoodie anziehen können, ohne dabei gleich in einem Ozean voller Schweiß zu stehen. Außerdem gönnen wir unserer Waschmaschine auch eine Pause. Denn erstens haben wir keine unbegrenzte Anzahl an hochsommerlicher Kleidung parat und zweitens ist sie nach einmal Tragen sowieso vollkommen durchgeschwitzt.

5. Wir können uns besser entspannen

Wenn es heiß ist, dann sind wir automatisch müder, lustloser und träger als ohnehin schon. Wir wissen oft nicht mehr, wohin wir noch gehen könnten, um einen kühlen Platz zu finden. Selbst wenn man sich nach der Arbeit zuhause entspannt, fällt das bei Hitze wesentlich schwerer, als bei kühlem Wetter. Jetzt heißt es also: Füße hoch und relaxen! Auch unsere Haustiere sind bestimmt dankbar, dass es aktuell keine 30 Grad plus mehr hat, sondern angenehme 20.