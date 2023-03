Diese Geschichte sorgt bei Tierliebhaber:innen gerade für Entsetzen. Eine Frau aus Großbritannien hat ihren Hamster getötet und danach verspeist. Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Frau ist jetzt zu zwölf Monaten Haft verurteilt worden, wie britische Medien berichten. Aufnahmen des schaurigen Vorfalls wurden auf Social Media geteilt.

Alle Tier-Freunde sollten jetzt besser nicht weiterlesen.

Frau tötet Hamster und isst das Tier: Haftstrafe

Es sind Video-Aufnahmen, die im vergangenen Jahr das Netz schockten. Ein 27-Sekunden langes Video zeigt eine Britin, wie sie wiederholt mit einem großen Messer in den Hamster stoßt und das noch lebende Haustier in zwei Hälften schneidet. In einem weiteren Clip ist dann noch zu sehen, wie die Frau eine Flasche in der Hand hält und die beiden Hälften des toten Hamsters isst. Für die Tierquälerin haben die entsetzlichen Aufnahmen Konsequenzen, denn der Fall landete jetzt vor Gericht.

Wie BBC berichtet, habe die Britin während des Prozesses behauptet, dass sie den Hamster von seinem Leid habe erlösen wollen, da er ohnehin verletzt gewesen sei. Doch die Aussage schützt sie offenbar nicht vor einer Strafe. Die Frau wurde jetzt zu zwölf Monaten Haft verurteilt.

Angeklagte soll unter Drogeneinfluss gestanden sein

Vor Gericht hieß es, dass die Beschuldigte drogenabhängig sei und wohl von einem Dealer angefeuert wurde, den kleinen Nager zu töten und zu essen. Wer die abscheuliche Tat gefilmt hat, wollte die Britin allerdings nicht preisgeben. Sie sagte lediglich dazu: „Das sind keine netten Menschen.“

Eine Tierärztin habe sich das Filmmaterial angesehen und den Inhalt vor Gericht als „zutiefst verstörend“ beschrieben. Sie gehe davon aus, dass der Hamster, sowohl physische als auch psychische Schäden erlitten haben dürfte, da Hamster Beutetiere sind, die Angst empfinden können. In den 27 Jahren in ihrem Beruf habe sie noch nie einen Hamster derart schreien gehört.