Haben wir es hier etwa mit einem neuen Rockstar-Couple zu tun? Es sieht nämlich ganz so aus, als hätte es zwischen Maneskin-Frontman Damiano David und Sängerin Dove Cameron gefunkt. Die beiden sind bereits mehrmals zusammen gespottet worden.

In São Paulo haben sie außerdem das Konzert des italienisches Rockers gemeinsam verlassen …

Daten sich Damiano David und Dove Cameron?

New Couple Alert? Maneskin-Sänger Damiano David bandelt wohl gerade mit Musikerin Dove Cameron an. Der Rockstar und die Sängerin sind dabei fotografiert worden, als sie zusammen das Konzert des Italieners in São Paulo verließen und in ein Auto stiegen. Fans sind sich sicher: Zwischen den beiden läuft etwas!

Die 27-jährige Musikerin verbringt außerdem ziemlich viel Zeit mit der Band, zumindest, wenn es nach einer Fanseite auf Instagram geht. Denn dort kursiert ein Bild, auf dem sich sämtliche Maneskin-Mitglieder gemeinsam mit Dove beim Lunch in Brasilien befinden. Doch auch vor dem Aufenthalt in Südamerika gab es bereits eine Verbindung zwischen Damiano und Dove.

Küssend auf Party gesichtet

So soll Dove bereits im September ein Konzert der italienischen Rockband im New Yorker Madison Square Garden besucht haben. Kürzlich sollen sich der 24-jährige Musiker und Cameron zudem auf einer Party sehr nahe gekommen sein. Augenzeugen berichten laut Just Jared, dass sich die beiden dort geküsst haben.

Was zwischen den beiden Turteltauben nun tatsächlich läuft, ist aktuell noch ein Geheimnis, das wohl nur sie kennen. Jetzt heißt es: Abwarten und sehen, in welche Richtung sich die Verbindung der beiden Musiker:innen entwickelt.

Trennung von langjähriger Freundin Giorgia Soleri

Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass sich Damiano nach acht Jahren von seiner italienischen Freundin Giorgia Soleri getrennt hat. Nachdem ein Video des Sängers auf Tiktok kursierte, in dem er mit einer anderen Frau wild knutschte, haben sowohl Damiano als auch Giorgia ein Statement in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. Der Italiener lässt seine Community wissen: „Es tut mir sehr leid, dass dieses Video an die Öffentlichkeit gelangt ist. Es war nicht unsere Absicht, mit der Situation auf diese Weise umzugehen, und es war mein Fehler. Giorgia und ich haben vor einigen Tagen beschlossen, uns zu trennen. Es gab hier keinerlei Verrat.“ Demnach dürfte Damiano also zum Zeitpunkt der Knutscherei auf der Tanzfläche bereits Single gewesen sein.

Auch Giorgia äußerte sich zu der Trennung. In ihrer Instagram-Story stellt sie gleich mal klar, dass ihre Beziehung gar nicht exklusiv war. Tatsächlich erklärt das Model, dass beide einer nicht monogamen Beziehung zugestimmt hätten. „Mir ist klar, dass es für manche vielleicht komplex zu verstehen ist, aber die Tatsache, dass es irgendeine Art von Interaktion mit anderen Menschen gegeben hat, ist nicht der Kern des Problems. Das war vorher nicht der Fall, für keinen von uns, ich wüsste nicht, wie es jetzt ein Problem sein könnte.“ Die beiden lebten demnach in einer offenen Beziehung. Aus Angst vor den Medien hatten sie diese Information allerdings nie öffentlich erklärt.