Klar, Jennifer Lopez und Ben Affleck machen uns derzeit ein Comeback mit dem/der Ex schmackhaft. Doch nicht immer bringt eine Rückkehr zur Vergangenheit auch das erhoffte Happyend mit sich! Klar, es kann sein, dass die Liebe nur einen Neustart gebraucht hat und dann einfach alles toll ist, doch es kann auch sein, dass die Wiederaufnahme einer alten Beziehung ordentlich nach hinten losgeht!

Welche drei Sternzeichen eine alte Liebe besser nicht aufwärmen sollten, erfahrt ihr hier!

Widder

Grundsätzlich endet eine Beziehung für den Widder entweder im Streit, oder mit einer bitteren Erkenntnis und dem Beschluss, ihren/ihre Ex nie wiederzusehen. Doch sein impulsives Wesen lässt das Tierkreiszeichen manchmal auch unbedacht agieren. Und genau das kann dazu führen, dass sie mit ihrem/ihrer Ex im Bett landet. Doch mehr als eine schnelle Geschichte können sie sich dabei nicht erwarten. Der Widder sollte sich das mit dem Revival also gut überlegen.

Krebs

Dem sensiblen Krebs fällt es schwer, alte Beziehungen abzuschließen. Auch wenn der Krebs es niemals zugeben würde, braucht er sehr lange, um den oder die Ex zu vergessen. Dabei spielt es auch keine Rolle, wie lange schon Schluss ist, der Krebs kann grundsätzlich nur schwer loslassen. Doch es gibt gute Gründe, weshalb es zu der Trennung gekommen ist. Das Sternzeichen sollte also gar nicht erst auf die Idee kommen, dem/der Ex zu schreiben.

Zwilling

Ganz ohne Zweifel ist der Zwilling eines der Sternzeichen, das mit einem Übermaß an Charme gesegnet ist. Doch dieser Charakterzug ist Fluch und Segen zugleich. Der Zwilling ist nämlich einem Flirt niemals abgeneigt. Und das könnte der/die Ex schamlos ausnutzen. Denn meist geht es dabei gar nicht um große Gefühle, sondern um die Aufmerksamkeit, die der/die Ex gern hätte. Der Zwilling muss daher unbedingt darauf achten, nicht wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen. Denn eine dritte Chance könnte beim Zwilling tatsächlich mit Herzschmerz enden.