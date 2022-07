Leute, es passiert! Die Spice Girls arbeiten gerade an einer Reunion. Und jaaaa, auch Victoria ist mit von der Partie. Zwar ist derzeit keine Tour geplant, ABER: Emma, Victoria, Mel C, Mel B und Geri werden für eine Dokumentation gemeinsam vor der Kamera stehen.

I’ll tell you what I want, what I really, really want … is a reunion!

Spice Girls stehen für Dokumentation gemeinsam vor der Kamera

Unsere absolute Lieblingsgirlband aus den Neunzigerjahren kommt zurück – die Spice Girls! Während wir zwar immer noch auf eine Konzert-Tour warten müssen, tun sich die Mitglieder jetzt aber für eine Reunion vor dem Bildschirm zusammen. Denn wie „Metro“ nun berichtet, ist derzeit eine eigene Dokumentation mit allen fünf Mitgliedern in Planung. Und ja, auch Victoria Beckham ist mit dabei. Obwohl sie sich 2019 gegen eine große Reunion-Tour entschied, ist David Beckhams Frau diesmal tatsächlich mit von der Partie.

Das erwartet uns in der Dokumentation

Die Dokumentation wird von demselben Team geleitet, das auch hinter der Emmy-prämierter Michael-Jordan-Serie „The Last Dance“ stand. US-Medien zufolge soll der Film die Geschichte des Band-Aufstiegs Mitte der Neunzigerjahre erzählen. Auch exklusive Interviews und unveröffentlichtes Archivmaterial sollen darin enthalten sein.

„Der Regisseur und das ganze Konzept, wie das gedreht und gefilmt wurde, ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also werden wir unsere eigene Version mit ihnen machen“, sagte Mel B erst vor kurzem während eines Auftritts im australischen Fernsehen.

In dem Interview gab Mel B den Zuschauer*innen bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Doku, und erzählte, wie sie ihren Vers in dem legendären Hit „Wannabe“ schrieb. Spoiler: Sie tat es, während sie auf der Toilette war. Scary Spice verrät in der Doku zum Beispiel aber auch, wie ihre Kinder über ihre „Vintage“ -Songs denken. Man darf gespannt sein.

Victorias Karaoke-Session begeistert Fans

Auch Victoria dürfte sich mental wohl schon auf die Reunion einstellen. Erst vor wenigen Tagen teilte ihr Mann David ein Video von seiner Frau. In diesem sieht man sie bei einer Karaoke-Session zu dem Hit „Stop“ aus dem Jahr 1997. „Karaoke-Nacht mit der einzigartigen Posh Spice“, freut sich ihr Gatte, der das Ganze natürlich für die Fans der legendären Girlgroup mit dem Handy festhält. Unzählige User*innen kommentieren daraufhin den Beitrag und fordern ein offizielles Comeback von Posh mit den restlichen Spice Girls. Ihre Gebete wurden somit erhört und wer weiß, vielleicht steht 2023 dann auch eine Konzert-Tour an!