Manche Menschen sind wahre Genießer und lassen sich im Bett einfach komplett fallen. Andere wiederum lieben es, die Zügel in der Hand zu haben und beim Liebesspiel den Ton anzugeben. Zu welcher Kategorie du gehörst, hängt auch mit deinem Sternzeichen zusammen.

Die folgenden Tierkreiszeichen haben einfach gerne das Sagen im Bett.

Löwe

Es ist keine große Überraschung: Das Selbstbewusstsein des Löwen spiegelt sich auch in seinem Sexleben wider. Denn er sagt auch im Bett gerne wo es lang geht und behält fast immer die Kontrolle. Löwe-Geborene probieren aber auch gerne Neues aus. Bei dem Feuerzeichen wird es im Bett definitiv nie langweilig.

Stier

Der Stier ist für seine gefühlvolle Art bekannt. Beim Liebesspiel ist er daher auch besonders leidenschaftlich. Das Erdzeichen behält aber auch gerne die Kontrolle im Bett und sagt, wo es lang geht! Stiere sind aber alles andere als egoistisch, sie gehen dabei stets auf die sexuellen Bedürfnisse ihres Schatzes ein.

Widder

Widder lieben Abenteuer – und das auch im Bett! Das Sternzeichen ist beim Liebesspiel nicht gerade zurückhaltend. Dem Feuerzeichen mangelt es definitiv nicht an Fantasie und es gibt gerne den Ton an. Fesselspiele oder BDSM sind aber nicht so sein Ding. Widder stehen zwar auf Abwechslung, zu crazy darf es dann aber auch nicht sein.