Was ist, wenn wir euch sagen, dass es eine zuckersüße Einschlafhilfe gibt, die euch rasend schnell ins Land der Träume katapultiert? Laut Experten ist diese bestimmte Frucht nämlich nicht nur super reich an Vitamin C, sondern erhöht auch den Melatoninspiegel. Und nein, die Rede ist weder von Zitronen, noch von Orangen.

Dürfen wir vorstellen: Die Superfrucht Kiwi!

Kiwis als natürliches Schlafmittel? Her damit!

Wer kennt das nicht: Ihr liegt im Bett und wälzt euch hin und her. Der Gedanke daran, dass ihr jetzt unbedingt schlafen müsst, weil ihr sonst den gesamten nächsten Tag k.o. seid, stresst euch aber so sehr, dass ihr erst recht nicht einschlafen könnt. Probiert es an dieser Stelle doch einfach mal mit Kiwis! Wer die süße, grüne Frucht vor dem Schönheitsschlaf isst, soll laut Experten schneller müde werden und somit auch besser einschlafen können.

„Studien zeigen, dass Kiwis helfen können, die Schlafqualität, die Schlafzeiten und die Schlafeffizienz nach einem Monat regelmäßigen Verzehrs vor dem Schlafengehen zu verbessern“, heißt es etwa laut dem britischen Mirror. Das liegt daran, dass Kiwis große Mengen an Serotonin und Antioxidantien sowie Vitamine wie Folsäure und B-Vitamin enthalten. Diese können dabei helfen, den Melatoninspiegel zu erhöhen und Schlafstörungen zu behandeln.

Zwei Kiwis vor dem Schlafengehen sollen Wunder wirken

Eine Studie aus Tawain hat dahingehend spannende Daten geliefert. Wer ab sofort jeden Abend zwei Kiwis ca. eine Stunde vor dem Schlafengehen verspeist, soll viele Vorteile haben. Zum einen soll sich die Zeit bis zum Einschlafen um ein Drittel verringern. Die Schlafqualität soll sich außerdem um mehr als 40 Prozent verbessern. Und die Häufigkeit, mit der die Proband:innen der Studie nachts wach geworden sind, hat sich um 30 Prozent verringert.

Natürlich ist nicht gesagt, dass dieses natürliche Schlafmittel bei jedem gleich wirkt. Einen Versuch ist es aber allemal wert. Nach etwa vier Wochen soll sich ein langfristiger Erfolg bemerkbar machen. Wer von den grünen Kiwis allerdings nicht ganz so überzeugt ist und sogar Bläschen auf der Zunge davon bekommt, kann auch zur goldenen Variante greifen. Diese schmeckt wesentlich süßer und enthält weniger Actinidin.

Das kann das Superfood noch alles

Wer jetzt denkt, Kiwis sind „nur“ für unsere Schlafroutine wertvoll, der irrt. Denn das sogenannte Superfood verfügt über weit mehr Kräfte, als uns einschlafen zu lassen. Wie eine Studie der Universität Brunswick in New Jersey herausgefunden hat, enthält die Frucht obendrein viel Kalium, Magnesium sowie Vitamin A und K. Unser Immunsystem wird also gestärkt und die Zellen werden geschützt und repariert.

Wer zudem mit Verdauungsproblemen zu kämpfen hat, sollte ebenfalls zu Kiwis greifen. Denn die Frucht sogar dafür, dass das Essen besser verdaut wird und wirkt somit gegen Verstopfung oder unregelmäßigen Stuhlgang. Auch beim Transport von Eisen durch Nahrung wirken Kiwis wie eine echte Wunderwaffe. Denn sie helfen dabei, den Nährstoff besser in den Körper aufzunehmen.