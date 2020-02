Mittlerweile gibt es viele Dating-Trends, die uns unser Liebesleben erschweren. Auch das Phänomen Mosting reiht sich in die lange Liste, der Liebes-Enttäuschungen ein.

Hierbei handelt es sich um einen Dating-Trend, den bereits viele Singles an eigener Haut erfahren mussten.

Er tut so, als hätte er dich gern, schreibt dir jedoch nicht mehr

Du lernst jemand neues kennen, den du wirklich toll findest. Ihr beginnt zu daten, versteht euch immer besser und du kannst dir vorstellen, dich in ihn zu verlieben. Vor allem, weil er dich so behandelt, als wärst du das beste, was ihm je passiert ist. Er trägt dich auf Händen, macht dir andauernd Komplimente und verspricht dir die Welt. Du hättest dir nie gedacht, dass es jemanden, wie ihn gibt. Es ist fast zu schön um wahr zu sein.

Und schlussendlich ist es das auch. Denn, wie aus dem nichts, meldet er sich einfach nicht mehr. Aus den romantischen Nachrichten, in denen er seine Gefühle für dich zusammenfasst, werden gar keine. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Und das, von einem auf den anderen Tag. Du verstehst nicht, warum er dir all die Zeit das Gefühl gegeben hat, dass er dich mag, wenn er es im Endeffekt doch nicht tut.

Was genau steckt hinter Mosting?

Hier handelt es sich um einen Dating-Trend, in dem ein Mensch seinem Gegenüber die Welt verspricht, sich aber von einem auf den anderen Tag einfach nicht mehr meldet. Bereits viele Singles mussten sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Das kann schmerzhaft sein, immerhin wird einem eine geraume Zeit etwas versprochen, dass schlussendlich nicht gehalten wird. Denn, wenn man keine Gefühle für die andere Person hat, sollte man nicht so tun, als ob.