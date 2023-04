Disneys Vorliebe für Realverfilmungen und Nostalgie geht in die nächste Runde! Denn nach „Arielle“ ist jetzt eine weitere Abenteuer-liebende Figur an der Reihe. „Vaiana“ bekommt eine Realverfilmung!

Und einer der legendärsten Darsteller des Films nimmt seine Rolle wieder auf.

„Vaiana“ bekommt eine Realverfilmung

Disney-Fans aufgepasst, ein neuer Blockbuster ist in Arbeit. Denn nachdem 2023 „Arielle“ eine Realverfilmung bekommt, folgt schon bald die nächste „Disney Prinzessin“ auf der großen Leinwand. Wie Schauspieler Dwayne The Rock Johnson jetzt verkündete, wird nämlich „Vaiana“ erneut verfilmt. Zur Erinnerung: die Geschichte über Vaiana, die Tochter eines Häuptlings, die vom Ozean auserwählt wurde, um das Herz der mystischen Figur Te Fiti an seinen rechtmäßigen Ort zu bringen, sorgte 2016 nicht nur für jede Menge Euphorie, sondern auch den ein oder anderen Ohrwurm.

Fans und Kritiker:innen feierten einerseits den Soundtrack aus der Feder von unter anderem Lin Manuel Miranda (der auch für das „Hamilton“-Musical verantwortlich ist), sondern auch die sensible und detailgetreue Darstellung der polynesischen Kultur.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS — Dwayne Johnson (@TheRock) April 3, 2023

The Rock kehrt als Maui zurück

Eine Sache, die Dwayne The Rock Johnson, der im Animationsfilm die Rolle des Halbgottes Maui übernahm, besonders wichtig war. Denn der Film sei eine Repräsentation seiner „Kultur“, betont Johnson. Er „ist ein Sinnbild für die Anmut und die Stärke unseres Volkes.“ Johnsons Großvater war selbst ein Häuptling und beeinflusste die Art und Weise, wie der Schauspieler an seine Rolle heranging.

a lil’ @Disney gem of a secret, my character Maui was partly inspired by my late grandfather, High Chief Peter Maivia of Samoa. #grateful https://t.co/VQgj8hJIcS — Dwayne Johnson (@TheRock) October 3, 2017

Umso schöner ist es für den Schauspieler jetzt, dass „Vaiana“ wieder auf die große Leinwand zurückkehrt. Und weil The Rock eine so große Verbindung zu seiner Rolle hat, wird er sie gleich nochmal übernehmen. Ein klarer Unterschied zu Realverfilmungen der vergangenen Jahre. Denn normalerweise liegen die Originalverfilmungen schon einige Jahrzehnte zurück. Für den Cast werden dann nicht die Stimmen von damals engagiert, sondern vollkommen neue Schauspieler:innen. Bei Halbgott Maui ist das aber anders. Aber ganz ehrlich – könntet ihr euch jemand anderen als The Rock in dieser Rolle vorstellen? Für den Schauspieler selbst war das wohl keine Option. „Wenn ich Maui wieder zum Leben erwecke, tue ich das in gewisser Weise im Geiste meines Großvaters“, erklärt er in dem Clip. Und auch auf Twitter betont der Schauspieler, wie viel ihm das Projekt bedeutet.

„Ich bin stolz darauf, dass wir die wunderschöne Geschichte von Moana als Live-Action auf die Leinwand bringen! Maui hat mein Leben verändert (ich vermisse dich, Opa), und ich fühle mich geehrt, mit Disney zusammenzuarbeiten, um unsere Geschichte durch die Welt der Musik und des Tanzes zu erzählen, die im Kern das ist, was wir als polynesisches Volk sind“, so The Rock.

Über den restlichen Cast ist derzeit jedoch noch nicht viel bekannt. Ob Auli‘i Cravalho, die im Original die Stimme von Vaiana übernahm, ebenfalls auf der Leinwand zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Laut „Variety“ ist sie aber definitiv als executive producer dabei.