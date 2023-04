Es kann nicht immer bergauf gehen – das merken vor allem drei Sternzeichen derzeit stark. Denn sie erleben eine richtige Pechsträhne.

Aber keine Sorge: auch diese Phase geht bald vorbei!

Löwe

Die kommenden Wochen sind für die Löwen eine richtige Bewährungsprobe. Denn als große Perfektionist:innen können sie mit einer Pechsträhne eigentlich gar nicht umgehen – und sind derzeit dementsprechend überfordert. Denn nicht täglich zumindest ein Erfolgserlebnis zu haben, zieht die Löwen richtig runter und sorgt für einige Selbstzweifel – ganz besonders im Berufsleben!

Doch die Löwen wären nicht sie selbst, wenn sie nicht alles daran setzen würden, wieder auf die Überholspur zu kommen. Für sie bedeutet das jede Menge Einsatz, Durchhaltevermögen und die Einsicht, dass jede:r einmal Fehler macht! Und letztlich ist es eben diese Erkenntnis, die auch das Ende der Pechsträhne zur Folge hat – und eine kleine Lektion für die Löwen ist.

Fische

Bei den Fischen gehören Pechsträhnen einfach dazu. Denn das Tierkreiszeichen neigt dazu, in Extremen zu leben! Mal geht es enorm bergauf – und mal eben steil bergab. Und nachdem sie zu Jahresbeginn einige Höhen erlebt haben, befinden sie sich derzeit wieder in einem kleinen Tief. Große Pläne fallen jetzt ins Wasser, einige Ziele scheinen unerreichbar und auch ihre tollpatschige Ader kommt mehr denn je zum Vorschein. Doch als absolute Optimist:innen wissen die Fische: auch das geht vorüber. Und auch, wenn derzeit wirklich alles schiefgeht, ist ihnen bewusst, dass die nächste Glückssträhne schon in den Startlöchern steht.

Jungfrau

Irgendetwas steht den Jungfrauen gerade im Weg – und sie wissen leider selbst nicht genau, was das ist. Doch die Dinge, die sie sich vorgenommen haben, klappen einfach nicht und ihre großen Pläne und Wünsche rücken immer weiter in die Ferne. Das frustriert die Jungfrauen immer mehr. Denn rein theoretisch sollte alles funktionieren. Doch die Praxis hält derzeit etwas anderes für sie bereit. Was das Tierkreiszeichen jetzt braucht, ist eine Pause – und ein bisschen Abstand von den großen Zielen. Nur so kommen sie aus diesem Tief wieder heraus und erkennen: es wird schon alles klappen!