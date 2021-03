Ab dem 3. März kommt Lehr- und Kindergartenpersonal bei den Corona-Impfungen an die Reihe. Sie bekommen in den nächsten drei Wochen im Austria Center die erste Impfung hauptsächlich mit AstraZeneca.

Neben Lehrern aller Schultypen, Hortpädagogen und Kindergartenpersonal erhalten auch weitere Berufsgruppen, die in Schulen oder Kindergärten arbeiten, die erste Teilimpfung.

Impfungen für Wiener Bildungspersonal starten

Ab sofort wird in Wien das Bildungspersonal gegen das Coronavirus geimpft. Etwa 35.000 von insgesamt 50.000 Menschen haben sich für eine Coronaimpfung angemeldet. Die groß Impf-Aktion wird im Austria Center Vienna durchgeführt. Beim Impftermin muss übrigens an Ort und Stelle die Beschäftigung an einer Wiener Schule, einem Wiener Kindergarten oder einem Wiener Hort nachgewiesen werden. Dabei reicht aber schon eine formlose Bestätigung durch den Arbeitgeber. Neben Pädagogen erhalten auch Verwaltungspersonal, Schulwarte oder Hausarbeiter eine Impfung. Noch nicht geimpft wird aber das Personal der Wiener Hochschulen.

Freiwillige Impfung

Wie die Stadt Wien betont, registriert man nicht, welche Lehrer sich impfen lassen. Weil aber eine Bestätigung nötig ist, sei in der jeweiligen Schule natürlich bekannt, wer sich impfen lasse. Dennoch ist die CoV-Impfung aber freiwillig. Wer impfen geht, soll das außerhalb seiner Dienstzeiten tun. Um außerdem zu verhindern, dass etwa alle Lehrer einer Klasse wegen möglichen Nebenwirkungen ausfallen, ist man aufgefordert, sich abzusprechen und die Impftermine zu verteilen.

Welchen Impfstoff man bekommt, kann man sich nicht aussuchen. Das würde laut Stadt Wien das Impftempo verringern. Es stehe jedem auch nach der Anmeldung frei, auf eine Impfung zu verzichten. Allerdings falle man dann aus der aktuellen Priorisierungsgruppe. In so einem Fall müsste man sich erneut auf der Vormerkplattform für einen späteren Impftermin registrieren. Sollten die Impfadressaten nicht der Hochrisikogruppe angehören bzw. unter 65 Jahre alt sein, verabreicht man ihnen den AstraZeneca-Wirkstoff.

Impf-Aktion seit Dezember

Die Impfungen gegen das Coronavirus begannen in Wien Ende Dezember. Bisher hat man Bewohner bzw. das Personal von Alten- und Pflegewohnheimen, Gesundheitspersonal, Ärzte, Senioren über 80 Jahre, Personen der Hochrisikogruppe oder mit Behinderungen sowie Mitarbeiter in hochexponierten Bereichen, wie etwa in Covid-Laboren, geimpft.