Der Frühling beginnt langsam und die Sonne lächelt uns wieder öfters zu. Doch nicht jeder kann daraus Energie ziehen. Einige Sternzeichen fühlen sich gerade einfach nur schlapp und müde.

Diese Tierkreiszeichen sind momentan besonders erschöpft:

Löwe

Der Löwe kommt in letzter Zeit nur schwer aus dem Bett. Die emotionalen und beruflichen Anstrengungen der letzten Monate machen sich bemerkbar und das Sternzeichen sehnt sich dringend nach einer Auszeit. Jetzt ist die beste Zeit, etwas Ruhe in den Alltag zu bringen, sich mit seinen Liebsten auszutauschen und die eigenen Speicher wieder aufzufüllen. Dann brüllt der Löwe ganz schnell wieder so wie früher.

Wassermann

Der Wassermann fühlt sich momentan von allen vernachlässigt. Er hat in letzter Zeit alles für die anderen getan und dabei komplett auf sich selbst vergessen. Das schlägt ganz schön aufs Gemüt und das Sternzeichen ist momentan besonders erschöpft. Der Wassermann sollte sich einfach mal eine Auszeit gönnen.

Jungfrau

Die Jungfrau ist dann am glücklichsten, wenn sie lange im Voraus planen kann. Seit einem Jahr ist aber nichts mehr wirklich vorhersehbar und das schlägt sich mittlerweile auf das Wohlbefinden des Sternzeichens. Der beginnende Frühling lässt die Jungfrau zwar etwas hoffen, aber macht sie gleichzeitig sehr nostalgisch. Ihre trübe Stimmung sollte sich aber spätestens ab Mitte März wieder lichten. Dann bekommt die Jungfrau einen erneuten Energie-Schub.

Steinbock

Für den Steinbock scheint im Moment nichts so zu laufen, wie er das möchte. Er fühlt sich so, als würde er für nichts arbeiten und jeden Tag von vorne beginnen. Das laugt ihn ganz schön aus und seine Energiereserven sind mittlerweile komplett aufgebraucht. Das Sternzeichen braucht jetzt einfach mal eine längere Pause, um die Dinge wieder aus einer Distanz betrachten zu können.