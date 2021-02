Wir alle haben es doch schon erlebt: Wir beobachten Tiere im Zoo oder im Fernsehen und denken: „Genauso, wie ich!“ Tja ihr Lieben das bedeutet, dass ihr euer Spirit Animal, oder auch Krafttier, gefunden habt. Den Ursprung haben Krafttiere in der alten Kultur der Schamanen, wo sie als Schutzgeister der Menschen gesehen werden. Diese tierischen Wegbegleiter sollen dich beschützen, inspirieren und dabei helfen deinen Weg im Leben zu finden. Jedes Tier kann ein Spirit Animal sein – von der Ameise bis hin zum Zebra. Wir haben uns schlau gemacht und klären auf, was die folgenden sechs Krafttiere über dich aussagen!

1. Der Hund

Who let the dogs out? 🐕 Hunde sind domestizierte Nachfahren der Wölfe und

Kojoten – du hast also etwas Wildes in dir! Je nachdem, welche Hunderasse dir immer wieder im Leben begegnet, kann es sein, dass du bestimmte Charaktereigenschaften dieser annimmst. Generell lässt sich über „Hunde“-Menschen sagen, dass sie sehr loyal gegenüber jedem sind, den sie als Rudelmitglied sehen. Bedingungslose Liebe und deine verspielte Art zeichnen dich aus – keine Überraschung, sind Hunde doch die besten Freunde der Menschen. ❤

2. (Frech-)Dachs

Deine Freunde beschreiben dich häufig als (Frech-)Dachs? 🦡 Say no more! Man bezeichnet den Dachs nur „frech", weil er Alles tut, um seinen Nachwuchs vor Raubtieren und sonstigen Feinden zu beschützen. Also bist du nicht „frech" sondern vielmehr MUTIG!

3. Löwe

Slay Queen! Wenn du einen Raum betrittst sind alle Blicke auf dich gerichtet? Nichts und niemand kann dich von deinen Zielen abbringen und du kannst schon mal komplett ausflippen? Dann ist es offiziell: dein Spirit Animal ist der Löwe! 🦁 Vieles wird dir nachgesagt, aber Hatern schenkst du keine Aufmerksamkeit. Immerhin ist Neid immer noch die aufrichtigste Form der Anerkennung, oder? Als Königin scheust du keine Konfrontation und tust ALLES für deine Liebsten! 👑

4. Krähe

Black is your happy colour? 🖤 Dann ist dein Spirit Animal die schlaue und mystische Krähe. Wer dir in die Augen blickt – so heißt es – kann die Pforte in die Welt des Übernatürlichen sehen. Die Krähe weiß um alle Geheimnisse und hütet die heiligen Gesetze. 🔮 Was bedeutet, dass wenn man dir etwas erzählt, man sicher sein kann, dass du es nicht gleich weiterplauderst. Deine Flügel verleihen dir einen kreativen Geist, lassen dich aber auch manchmal jegliches Gefühl für Raum und Zeit vergessen.

5. Faultier

Ich spür‘ das Tier in mir… Es ist ein Faultier. 🦥 Sind wir nicht alle manchmal ein bisschen Faultier? Spätestens seit dem ersten Lockdown sind wir etwas langsamer, wir nehmen die Dinge ein bisschen gelassener und stressen uns nicht mehr. Wir treten unseren Aufgaben entspannt gegenüber. Auch wenn uns unser Name vorauseilt, sind wir nicht „faul“, sondern vielmehr bequem und sicherheitsorientiert. Wir springen eben nur so hoch, wie wir es müssen, ganz nach dem Motto: Work smart, not hard! 😬

6. Delfin

Yoga ist die Antwort, egal was die Frage ist? Ganz klar, dein Sprit Animal ist der Delfin! 🐬 Der Delfin steht für Harmonie und Ausgeglichenheit, ist bekannt für sein Geschick und Intelligenz. Vieles kommt ganz natürlich, du vertraust auf dein Bauchgefühl, denn deine Instinkte lassen dich nie im Stich! Durch deine spielerische Art erinnerst du daran, dass jeder mit Humor und Freude an das Leben herangehen muss. Menschen, die sich mit dem Delfin identifizieren, sind normalerweise friedlich und sanft, aber mit einer tiefen inneren Stärke. Also, ab in die Delfin Pose und „Ohmmmmm!“ 🙏

