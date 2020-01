Wir alle haben vor etwas Angst. Seien es gruslige Clowns oder monströse Riesenspinnen. Ein Blick in die Sterne kann uns so einiges darüber verraten, wovor wir uns am meisten fürchten, denn unser Sternzeichen verrät uns viel mehr über uns, als ihr vielleicht denkt.

Widder

Widder sind sehr gesellige Menschen und wären am liebsten die ganze Zeit von ihren Freunden umgeben. Kommt es einmal zu einem Streit, haben sie große Verlustängste. Sie können nämlich nicht besonders gut alleine sein.

Stier

Der Stier braucht Routine und Sicherheit. Mit plötzlichen Veränderungen kommt er nicht klar und neue Situationen überfordern ihn. Er fürchtet also nichts mehr, als Veränderung.

Zwilling

Im Gegensatz zum Stier liebt der Zwilling Abenteuer und Veränderung. Nichts jagt ihm mehr Angst ein, als ein normales, unspektakuläres Leben.

Krebs

Als Wasserzeichen sind Krebse wie die Fische sehr sensibel und legen viel Wert darauf, was andere über sie denken. Sie haben große Angst davor, nicht gut anzukommen, wodurch sie leider häufig etwas unentspannt wirken, wenn man sie kennenlernt.

Löwe

Löwen möchten mehr, als in der breiten Massen unterzugehen. Sie sind die geborenen Anführer und genießen es, im Mittelpunkt zu stehen. Keine Bedeutung geschenkt zu bekommen, ist für sie der blanke Horror.

Jungfrau

Die Jungfrau ist das perfektionistische Sternzeichen überhaupt. Alles muss exakt so passieren oder sein, wie sie es plant. Läuft ein Projekt total aus dem Ruder, ist sie überfordert und weiß nicht mehr, was zu tun ist.

Waage

Waage-Geborene denken nicht gern an die Zukunft, weil sie immer mit der Angst leben, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Sich fallen zu lassen und die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen, fällt ihnen sehr, sehr schwer.

Skorpion

Dem Skorpion fällt es nicht besonders leicht, jemandem blind zu vertrauen. Ständig fürchtet er, von seinen Liebsten hintergangen und verletzt zu werden.

Schütze

Von anderen Menschen abhängig zu sein, macht dem Schützen unheimliche Angst. Er braucht die Gewissheit, sein Leben selbst in der Hand zu haben und wichtige Entscheidungen alleine treffen zu können.

Steinbock

Der Steinbock muss immer sein Bestes geben. Für ihn ist das Leben ein großer Wettkampf, den es zu gewinnen gilt. Deswegen fürchtet er sich vor nichts mehr, als im Beruf oder in persönlichen Angelegenheiten zu versagen.

Wassermann

Wassermänner hassen es, eingeengt zu werden und entwickeln daher sehr oft Beziehungsängste. Ist man mit einem Wassermann zusammen, ist es unheimlich wichtig, ihm genügend Freiraum zu geben, sonst ist er ganz schnell weg.

Fisch

Fische sind immer auf der Suche nach dem ultimativen Lebensinhalt – die wahre Erfüllung. Daher ist es für sie ein wahrer Albtraum, den Sinn des Lebens nicht zu finden und keine echten Freundschaften, erfüllenden Job oder liebenden Ehepartner zu haben.