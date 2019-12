Besonders in Sachen Liebe hat das neue Jahr für Singles so einiges parat. Vor allem für diese drei Sternzeichen, denn sie treffen 2020 womöglich ihre große Liebe.

Wer 2019 noch auf der Suche war, der kann sich 2020 auf jede Menge Schmetterlinge im Bauch freuen.

Widder

Eigentlich ist der Widder eher dafür bekannt nichts anbrennen zu lassen und sich von einer Affäre in die nächste zu stürzen. Doch 2020 wird alles anders. Denn jetzt stehen die Liebessterne für den Widder perfekt. Vor allem ab April sollte er sein Herz öffnen. Dann läuft diesem Sternzeichen nämlich ein ganz besonderer Mensch über den Weg und es funkt so richtig.

Fische

Auch für den Fisch wird 2020 in Sachen Liebe richtig aufregend. Besser könnten die Sterne für dieses Sternzeichen nämlich nicht stehen. Single-Fische lernen endlich ihren Seelenverwandten kennen und der ist bereits näher, als ihr dachtet. Wichtig ist nur, sich zu öffnen und Gefühle zuzulassen. Dann steht einem Jahr voller Liebe nichts mehr im Weg.

Zwillinge

Zwillinge können sich irgendwie nie so richtig festlegen. Sie haben ständig Angst etwas zu verpassen. Denn es könnte ja immer etwas besseres kommen. Doch diese Unentschlossenheit hat 2020 endlich ein Ende. Im neuen Jahr lernt der Zwilling nämlich jemanden kennen, der ihn so richtig umhaut. Besonders zwischen April und August hat dieses Sternzeichen wahres Glück in der Liebe. Wenn die richtige Person in dein Leben tritt, dann wirst du es merken.