Es ist wohl wirklich nie zu spät für eine neue Karriere. Das zeigt derzeit die 93-jährige Lillian Droniak. Denn auf TikTok geht sie jetzt mit Beziehungstipps und „Get Ready With Me“-Videos viral.

Denn ihre Follower:innen lieben ihre Ehrlichkeit.

Beziehungstipps einer 93-Jährigen gehen viral

Manchmal hilft auch der bestgemeinte Ratschlag der BFF nichts – was wir brauchen ist die Perspektive einer älteren, weiseren Person in unserem Leben, die genau unsere Krisen schon lange hinter sich hat. Eigentlich also kein Wunder, dass wir wohl alle gerne den Ratschlag von Omis und Opis annehmen. Und zwar nicht nur von denen, mit denen wir auch verwandt sind. Das zeigt derzeit die TikTok Nutzerin Lillian Droniak. Denn die 93-Jährige gibt auf der Plattform Einblicke in ihr Leben und den ein oder anderen Beziehungstipp.

So tanzt Lillian etwa zu einem viralen Sound und schreibt dazu „Nehmt nie eine Geldbörse auf ein erstes Date mit. Ihr verdient ein kostenloses Abendessen, wenn ihr einem Mann zuhören müsst, der über sich selbst spricht.“ Na, wenn Lillian das sagt. Damit aber noch nicht genug. Denn die Frau hat auch ein paar Red Flags, auf die wir achten sollten. „Wenn er keine Katzen mag, blockier ihn“, erklärt sie.“Wenn er ein Wasserzeichen ist, renn.“ Und auch Golfer sind für sie eine große Red Flag.

Doch die 93-Jährige gibt ihrer Community auch konkrete Ratschläge zu ihren Problemen. So fragt eine Userin etwa, wie sie ihren Ex vermeiden kann. Und Lillian hat dafür gleich einen Tipp: Blockieren. Und falls man dazu doch noch nicht bereit ist, hat Lillian einen Plan B: einfach ins Telefon miauen. Ja, richtig gelesen: miauen! Das verwirrt sie bestimmt! Und wer dem Ex nicht auf der Straße begegnen will, sollte sich laut der 93-Jährigen ein passendes Undercover-Outfit zulegen; inklusive Hut, Sonnenbrille und hübschem Schal – so wird man bestimmt nicht erkannt!

Von Beerdigungs-Outfits und dem richtigen Friedhofs-Look

Doch nicht nur die Beziehungstipps machen die 93-Jährige online so beliebt. Besonders kurios sind auch Lillians „Get Ready with me“-Videos. Den Trend kennen wir zwar alle, aber die 93-Jährige verleiht dem ganzen einen besonderen Spin. Sie macht sich nämlich nicht für ein großes Event, ein Date oder ihren Job fertig, sondern für einen Besuch auf dem Friedhof. Wenn sie ihren verstorbenen Ehemann besucht, will sie nämlich ganz besonders toll aussehen. Und Lillians Follower:innen feiern die 93-Jährige für ihre Ehrlichkeit und ihren ausgefallenen Geschmack. Denn wer erwartet, dass Lillian nur in schwarzer Kleidung zum Friedhof geht, liegt falsch. Stattdessen trägt sie pinke Pullis und Badeenten-Ohrringe. Sie muss für ihren Ehemann schließlich gut aussehen, betont sie. Auch für ihre Beerdigung hat sie schon ein Outfit rausgesucht. Und ja, natürlich besteht es aus Glitzer!

@grandma_droniak Replying to @chelse_carter leaving this video here so no one puts me in an ugly outfit when the day comes ♬ original sound – grandma_droniak

@grandma_droniak didnt want to get too dolled up because its a cemetery so ill look better than everyone no matter what ♬ original sound – grandma_droniak

Und es ist genau diese Art, die die 93-Jährige derzeit auf TikTok so beliebt macht. Denn wirklich jeder will die neue BFF von Lillian sein. „Ich bin so dankbar, dass du mir Ratschläge gibst“, schreibt etwa ein User. Andere betonen, wie fit und lustig die Frau in ihrem Alter ist und beneiden sie für ihren Humor. „So will ich später sein“, kommentiert eine Userin.

Mittlerweile hat die 93-Jährige 8,7 Millionen Follower:innen. Und sie genießt das Rampenlicht in vollen Zügen. Im Gespräch mit „Good Morning America“ nennt sie sich die „Grandma for the Internet“ und betont, wie sehr sie es liebt, den jüngeren Menschen Ratschläge zu geben. „Ich gebe Dating-Ratschläge, weil ich es selbst erlebt habe“, sagt sie. „Sie sind vielleicht zu jung, um darüber nachzudenken.“ Denn früher war Lillian selbst sehr schüchtern, „und jetzt mache ich manchmal zu viel Ärger“, gibt sie zu. Doch die Ratschläge haben auch für sie positive Effekte, betont sie. „Es gibt mir das Gefühl, jung zu sein. Ich fühle mich jünger.“