Die spektakulären American Music Awards 2021 sind in der Nacht auf heute in Los Angeles über die Bühne gegangen. Megastars wie Jennifer Lopez und die koreanische Boyband BTS haben für virale Momente gesorgt!

Die spannendsten Auftritte haben wir für euch zusammengefasst.

American Music Awards 2021: Alle Augen auf J.Lo

Aktuell ist es ja so: Egal wo sich Jennifer Lopez befindet, alle Augen sind auf sie gerichtet! Wenn sie an der italienischen Mittelmeerküste urlaubt, durch die Straßen New Yorks schlendert oder aus einem Privatjet aussteigt – J.Lo ist Thema Nummer eins. Und genauso war es auch in der Nacht auf heute, als die Künstlerin bei den American Music Awards aufgetreten ist.

Ihre Perfomance ist gleich mal viral gegangen und hat für zahlreiche staunende Blicke gesorgt. Denn die 52-Jährige sang zum ersten Mal ihren neuen Song „On My Way“ live auf einer Bühne. Das Lied ist Teil ihres neuen Films „Marry Me“, indem sie mit Schauspielkollege Owen Wilson zu sehen ist (kommt am Valentinstag 2022 in die Kinos).

Ihre Fans feiern den Auftritt, denn J.Lo begeisterte mit einem spektakulären Outfitwechsel während sie gesungen hat!

Die einen sind verblüfft, wie es die Sängerin geschafft hat, innerhalb weniger Sekunden ein komplett anderes Outfit – samt Hut – zu tragen.

HOW JLO CHANGE LIKE THAT WTF — Misty⁷ (@taeslintan) November 22, 2021

Andere fühlen sich in die frühen 2000er zurückkatapultiert.

Haven’t seen a wardrobe change like that since the early 2000’s i miss those 😩‼️ #jlo #AMAs — Cardi’sFavorite❤️‍🔥 (@praisebardi) November 22, 2021

BTS sind Abräumer des Abends

Die K-Pop-Band BTS beweist einmal mehr, dass die koreanische Kultur mittlerweile auf der ganzen Welt angekommen ist. Die Musiker gelten als die Abräumer des Abends, denn die Südkoreaner durften sich über den wichtigsten Preis, nämlich den der „Künstler des Jahres“ freuen. Und auch in den beiden Kategorien „Beste Popgruppe“ und „Bester Popsong“ hat die Jungsgruppe auf ganzer Linie überzeugt.

Und dann gaben sie ihren Fans das, worauf alle gewartet haben: BTS performte gemeinsam mit Coldplay den Song „My Universe„. Im Anschluss trat die Boyband aus Südkorea nochmal auf und brachte das Publikum mit ihrem Hit „Butter“ zum Ausrasten.

Diese Stars haben auch gewonnen

Über jeweils drei Trophäen durften sich auch Doja Cat und Megan Thee Stallion freuen. Taylor Swift ging mit zwei Preisen nach Hause und Newcomerin Olivia Rodrigo, die mit insgesamt sieben Nominierungen die Liste anführte, erhielt eine Auszeichnung.

Die gesamte Gewinner-Liste findet ihr hier.