Aktuell ist die Auswahl an spannenden Krimi- und Thrillerserien auf den Streamingdiensten enorm! „In ewiger Schuld“ gehört etwa zu dieser Kategorie, nur um ein Beispiel zu nennen. Wer diesen Netflix-Hit bereits in kürzester Zeit durchgebinged hat und jetzt auf der Suche nach ähnlich nervenzerreißenden Serien ist, sollte jetzt unbedingt weiterlesen!

Denn wir haben hier eine Auswahl an spannenden Serien für euch, die unbedingt auf eure Watchlist müssen. Denn sie haben alle eines gemeinsam …

Fans von „In ewiger Schuld“ werden diese Serien lieben

Die Zeiten, in denen uns unsere liebsten Streamingdienste mit ultra-spannenden Serien verwöhnen, sind mittlerweile gar nicht mehr sooo häufig. Deshalb sollten wir diese Phasen, wie wir sie jetzt gerade erleben, auch wirklich schätzen. Denn Serien wie „In ewiger Schuld“, mit Michelle Keegan und Richard Armitage, lassen uns mitfiebern, wer der blutrünstige Mörder oder die kaltblütige Mörderin sein könnte, nach verflochtenen Storylines eine Gefühlsachterbahn nach der anderen erleben und uns bis zum Schluss noch über einige wichtige Puzzleteile rätseln.

Das sorgt nicht nur für puren Nervenkitzel, sondern gibt uns auch einen guten Grund, bei diesem saukalten Wetter einfach daheim zu bleiben. Wer von Spannung und angehaltenem Atem nicht genug bekommen kann, sollte sich folgende Serien mal genauer ansehen. Denn auch sie haben das Potenzial, euch vor die Bildschirme zu fesseln. Und: Sie haben alle eines gemeinsam! Zum einen überzeugen sie durch eine kurzweilige Story und einer guten Mischung aus Drama und Action. Zum anderen stammen sie alle aus der Feder des gefeierten US-Star-Autors Harlan Coben, von dem bereits acht Bücher von Netflix zu Serien gemacht wurden. Und es wird noch besser: Coben und der Streamingriese sollen einen Deal haben, dass insgesamt 14 seiner Bücher verfilmt werden. Wir dürfen uns also auf weitere Schocker freuen!

1. Ich schweige für dich

Die Welt von Familienvater Adam (gespielt von Richard Armitage, der bereits in „In ewiger Schuld“ zu sehen ist), wird von heute auf morgen erschüttert, als eine mysteriöse Frau mit Baseballcap (Hannah John-Kamen) auf ihn zukommt und einige unschöne Geheimnisse über seine Frau erzählt. Als er seine Ehefrau damit konfrontieren möchte, verschwindet diese spurlos. So beginnt Adam auf eigene Faust zu ermitteln und stößt auf einige unschöne Dinge, wie etwa die düstere und gefährliche Vergangenheit seiner Frau sowie auf einen Mord. Die Mini-Serie basiert auf Harlan Cobens Roman The Stranger (2015).

2. Sie sehen dich

Tatort: Polen! Ein Mann stirbt, ein weiterer verschwindet spurlos. Mehr braucht es nicht, damit das Leben eines wohlhabenden Vorortes in Warschau aus den Fugen gerät. Als die Eltern des vermissten 18-jährigen Adam (Krzysztof Oleksyn) nicht mehr untätig zusehen wollen, starten sie selbst, in dem tragischen Fall zu ermitteln. Dabei stoßen sie auf dunkle Abgründe und erfahren Dinge, die besser nie ans Tageslicht hätten kommen sollen. Auch diese Serie stammt aus der Feder von Coben. Der Krimi-Roman Hold Tight (2008) lieferte dazu die Vorlage.

3. Das Grab im Wald

Auch „Das Grab im Wald“ spielt in Polen. In dieser spannenden Krimi-Serie dreht sich alles um den Staatsanwalt Pawel (Grzegorz Damięcki), der versucht, das Verschwinden seiner Schwester vor 25 Jahren aufzuklären. Wir spulen zurück: 1994 sind vier Jugendliche während eines Sommercamps in einem Wald verschwunden. Zwei von ihnen wurden kurze Zeit später aufgefunden – jedoch brutal ermordet. 25 Jahre später findet man die dritte Leiche. Doch von Pawels Schwester noch immer keine Spur. Ist sie vielleicht doch noch am Leben? Die polnische Serie ist eine Adaption des Coben-Romans The Woods (2007).

4. Kein Friede den Toten

Wir wechseln nach Spanien: Mateo (Mario Casas) hat auch Jahre später noch mit einem tödlichen Unfall zu kämpfen, den er verursacht hat. Trotz abgesessener Gefängnisstrafe wird er immer wieder von seiner Vergangenheit eingeholt. Auch, während er versucht, ein glückliches Leben mit seiner schwangeren Ehefrau Olivia (Aura Garrido) zu führen. Denn eines Tages erhält Mateo einen rätselhaften Anruf vom Handy seiner Frau, der dazu führt, dass er nach der Wahrheit suchen möchte. Allerdings gerät er dabei erneut in eine Mord-Ermittlung, die, wie es aussieht, nicht gerade zu seinen Gunsten zu laufen scheint. Die Serie basiert auf dem Krimi-Roman The Innocent (2005) von Harlan Coben.

5. Wer einmal lügt

Jeder Mensch hat Geheimnisse. So auch Dreifach-Mutter Megan (Cush Jumbo), Forograf Broome (Richard Armitage) und Ermittler Ray (James Nesbitt). Doch schon bald werden alle drei dazu gezwungen sein, sich mit ihrer düsteren Vergangenheit zu beschäftigen und einiges wieder geradezurücken. Dafür sorgt nicht zuletzt ein mysteriöser Mord, der ziemlich große Mengen an Staub aufwirbelt. Die Mini-Serie ist eine Adaption von Cobens Buch Stay Close (2012).

6. Kein Lebenszeichen

Wir blicken nach Frankreich: Guillaume (Finnegan Oldfield) ist Sozialarbeiter in Nizza und hat bereits einige Schicksalsschläge hinter sich. Vor zehn Jahren verlor er seine große Liebe Sonia sowie seinen Bruder Fred durch einen bewaffneten Überfall auf dem Anwesen der Familie. Mittlerweile hat er gelernt, mit dem Trauma umzugehen und sich ein neues Leben mit seiner Freundin Judith (Nailia Harzoune) aufgebaut. Doch dann verschwindet sie plötzlich spurlos und steht unter Verdacht, zwei Gangster kaltblütig erschossen zu haben. Hat sich Guillaume in der Frau, mit der er seit zwei Jahren zusammen ist, wirklich so getäuscht? Auf der Suche nach der Wahrheit entdeckt er grauenhafte Geheimnisse, die seine Familie und Freunde ihm vorenthalten haben. Nach dem Original-Werk Gone for Good (2002) von Harlan Coben.

7. Safe

Witwer Tom („Dexter“-Star Michael C. Hall) verbringt nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau ein scheinbar schönes Leben mit seinen beiden Teenie-Töchtern in einer teuren Wohngegend. Doch plötzlich gerät die Vorstadtidylle ins Wanken. Denn eines der Mädchen schleicht sich unerlaubt auf eine Party und kommt nicht mehr zurück. Stattdessen verstrickt sie ihre gesamte Familie in ein Netz aus Lügen, rätselhaften Vorfällen und tödlichen Geheimnissen. Anders als die anderen Serien ist „Safe“ keine direkte Romanverfilmung von Harlan Coben, allerdings lieferte er die Idee zur Story.