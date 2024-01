Das Hollywood-Paar Lisa Bonet und Jason Momoa verkündeten bereits vor rund zwei Jahren offiziell ihre Trennung. Nun reicht laut amerikanischen Medien Lisa die Scheidung ein.

Das Couple hatte 2017 nach einer langjährigen Beziehung geheiratet.

Lisa Bonet und Jason Momoa gehen getrennte Wege

Das Ende einer Hollywood-Liebe: Lisa Bonet reichte offiziell die Scheidung von Jason Momoa ein, wie „Page Six“ berichtet. Vor bereits zwei Jahren hatten der „Aquaman“-Star und seine Ehefrau ihre Trennung bekannt gegeben. In den eingereichten Unterlagen der Gerichtspapiere führe Bonet als Trennungsdatum jedoch jetzt den 7. Oktober 2020 an, wie US-Medium „People“ berichtet. In dem Scheidungsantrag, führe die 56-Jährige als Grund für die Scheidung „unüberbrückbare Differenzen“ an.

Weiters berichtet Page Six, Gerichtsdokumente erhalten zu haben, in denen angeführt sei, dass die „Cosby Show“- Darstellerin das gemeinsame Sorgerecht für ihre beiden Kinder Lola und Nakoa-Wolf beantragt habe. Außerdem fordere sie für beide keinen Unterhalt von Jason Momoa.

So kam das Liebes-Aus in den Sozialen Medien an

Die zwei Stars hatten sich nach einer langjährigen Beziehung im Jahr 2017 das Ja-Wort gegeben. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Ihre Tochter Lola ist 2007 geboren und ein Jahr später ihr Sohn Nakoa-Wolf. Seither galten Lisa und Jason als eines der Traumpaare in der Promi-Welt. Als sie 2022 mit der Öffentlichkeit ihre Trennung teilten, deuteten sie dabei jedoch an, dass sie sich wohl im Guten getrennt hatten.

Die Scheidungs-Nachrichten erreichten natürlich auch die Fan-Bubble des Couples. Auf der Social Media Plattform X teilten zahlreiche User:innen ihre Gedanken zur Trennung in ihren Postings. „Die Scheidungsrate ist heutzutage so hoch. Vor allem bei diesen Promis“, zeigte sich eine Userin besorgt. Ein weiterer User kommentierte: „Das ist wild.“ Ein andere User hingegen nahm die Trennung mit Humor: „Sich vom Aquaman zu trennen ist verrückt“.