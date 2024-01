Manche Sternzeichen haben Angst davor, dauerhaft in einer Beziehung zu stecken. Für manch andere hingegen, gibt es nichts Schöneres als eine Beziehung. Das lange Single-sein ist nichts für sie, auch nach einer Trennung sehen sie sich bereits nach der nächsten Love-Story um.

Wir verraten euch welche drei Sternzeichen es lieben, vergeben zu sein.

Krebs

Ratet mal wer eine geborene Romantikerin oder ein geborener Romantiker ist? Wir verraten es euch: Der Krebs! Er hat viel in der Liebe zu geben und zögert keinesfalls seiner Partnerin oder seinem Partner, eigene Gefühle zu offenbaren. Demnach fällt es dem Sternzeichen auch nicht schwer die magischen Worte „Ich liebe dich“ auszusprechen, ganz im Gegenteil! Neben einer großen Portion an Liebe, die sie für ihre Beziehung mitbringen gibt es im Love-Paket außerdem noch viel Loyalität und Engagement. Da könnten sich einige etwas abschauen. 😉

Fische

Fische gelten als besonders verträumte und kreative Sternzeichen. Sie versinken gerne in ihren Tagträumen, in denen sie auch gerne mal sich die ideale Partnerin oder den idealen Partner ausmalen. Das Tierkreiszeichen zeigt in der Liebe viel Romantik und ist auch bereit ALLES gür die wahre Liebe zu tun. Mit der richtigen Person an ihrer Seite fühlt sich der Fisch am wohlsten, als Single fühlt er sich eher einsam. Das Sternzeichen liebt es in einer Beziehung zu sein, das bedeutet aber nicht, dass sie sich auch alles dann gefallen lassen! Fische sind nämlich sensibel und nachtragend. Wenn sie einmal verletzt werden heißt es: Bye, Bye!

Jungfrau

Auch wenn die Außenfassade der Jungfrauen sehr kühl wirkt, sieht die Realität ganz anders aus. Sie sehnen dich nämlich nach dem großen Wunsch, der ewigen Liebe. Deshalb springen sie gerne Mal von der einen Beziehung in die andere. Eine glückliche Beziehung ist genau das, wonach dieses Sternzeichen sucht. Mit der richtigen Person an ihrer Seite sind Jungfrauen bereit alles zu geben! Liebe hat für dieses Tierkreiszeichen einen besonders großen Stellenwert im Leben. Die Jungfrau liebt es nun mal zu lieben und geliebt zu werden.