Das Land der Kängurus, Koalas und traumhaften Sandstränden auf der Südhalbkugel ist immer noch ein sehr begehrtes Reiseziel unter vielen Urlaubern. So ist Australien weiterhin ein absolutes Traumreiseziel. Kein Wunder, denn in Down-Under warten auf Urlauber eine Menge faszinierende Sehenswürdigkeiten und eine beeindruckende Naturwelt.

Ob ein Trip mit dem Rucksack, ein ausgedehnter Familienurlaub oder schlichtweg der Tauchurlaub seines Lebens – Australien lockt mit einer Menge Highlights für Urlauber. Die enorme Reisezeit von 12 Stunden sind für die meisten Reisenden wie weggeblasen, wenn sie erst einmal australischen Boden betreten haben. Denn Australien ist ganz anders, als die meisten beliebten Reiseziele. Je nach Region und Reisedestination warten auf Urlauber ganz andere Sehenswürdigkeiten, so dass man sich vor dem Urlaub Gedanken über den Urlaubsstandort in Australien machen sollte. Abhängig von den eigenen Interessen und Wünschen an eine Australienreise ist demnach schon die Wahl des Urlaubsorts entscheidend. Wir haben einen Blick auf verschiedene Orte und Reiseregionen in Australien geworfen. Was Australien als Reiseziel zu bieten hat erfahren Sie hier.

Whitsunday Islands – an den schönsten Stränden der Welt entspannen

Weißer Sandstrand, strahlend blaues Wasser und beeindruckende Naturgebiete – die Whitsunday Island gehören zu den schönsten Stränden auf der ganzen Welt. Für viele Urlauber ist hier das absolute Paradies. Vor der Ostküste von Queensland befinden sich die 74 zum Teil einsamen Insel direkt Great Barrier Reef. Wer seine Urlaubsunterkunft in dieser Region gebucht hat, sollte sich ein Ausflug auf die Whitsunday Islands nicht entgehen lassen. Die einzigartige Naturkulisse ist auf die letzte Eiszeit zurückzuführen, so dass sich um bei der Inselgruppe um eine einst versunkene Gebirgskette handelt. Die Bergspitzen haben sich zu Inseln entwickelt, auf denen Urlauber ein wahres Naturspektakel entdecken können. Die Whitsunday Islands sind unglaublich und vor allem unter Tauchern sehr beliebt. Eine tropische Inselwelt mit einzigartiger Unterwasserwelt. Lassen Sie im Nordosten Australiens die Seele baumeln.

Sydney – Australiens größte Metropole beeindruckt mit moderner Architektur!

Zum Irrglauben vieler Urlauber ist Sydney nicht die Hauptstadt Australiens, sondern lediglich die bevölkerungsreichste Stadt in Australien. Die Metropole in New South Wales ist eines der beliebtesten Reisedestinationen in Down-Under. Direkt an der Ostküste findet sich ihre ein modernes Stadtgebiet. Als Aushängeschild der Stadt dient das berühmte Opernhaus in Sydney. Aber auch die Sandstrände des Manly Beach und Bondi Beach können durchaus bei Urlaubern punkten. Besonders Surfer kommen bei dem perfekten Wellengang voll auf ihre Kosten. Auch ein Besuch des über 300 Meter hohen Sydney Tower ist einen Ausflug wert, wenn man seine Reise nach Sydney gebucht hat.

Gold Coast – ein Paradies für Wassersportler und Nachtschwärmer

Die sechstgrößte Stadt an der Südostküste ist hat sich unter Tauchern, Surfern und Party-Fans einen echten Namen gemacht. Während man sich nachmittags im azurblauen Wasser der wunderschönen Strände beim Schnorcheln, Tauchen oder Surfen vergnügt, kann man in den vielen Bars und Tavernen das Nachleben der Gold Coast genießen. Dieses Reiseziel ist daher besonders für junge Menschen und Aktivurlauber sehr beliebt. Highlights versprechen die Regenwälder Springbrook und Lamington, in denen man nicht nur einen alten Vulkan entdecken, sondern auch imposante Wasserfälle finden kann. Die vielzähligen Möglichkeiten am Festland und im Wasser erlauben einen sehr abwechslungsreichen Urlaub an der Gold Coast.