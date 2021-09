Babynews bei Georgina Fleur! Lange wurde darüber spekuliert, jetzt hat sie endlich verraten, dass sie Mutter geworden ist. Die 31-Jährige präsentiert ihr Neugeborenes in einem süßen Posting auf Instagram.

Und dabei verrät sie sogar das Geschlecht des Babys!

Georgina Fleur teilt Fotos ihres Babys

Vor etwa einer Woche war man sich schon sicher: Georgina Fleur ist Mama geworden! Doch bis dato hat die 31-Jährige diese Gerüchte weder bestätigt, noch dementiert. Bis jetzt! Denn der Reality-Star teilte eine ganze Reihe an süßen Fotos mit ihrem neugeborenen Baby auf Instagram. Dabei verrät sie auch gleich des Geschlecht ihres Kindes: It’s a Girl!

“Herzlichen Dank für all Eure Glückwünsche zum BabyGirl”, schreibt die frisch gebackene Mama zu den Fotos, auf denen sie die Kleine im Arm hält und vor einem Bogen aus bunten Luftballons sitzt. “Ich bin überwältigt und voller Glück! Alles Andere scheint jetzt so unbedeutend! Ich bin so überglücklich und erfüllt mit meinem Baby!” Die 31-Jährige ist sichtlich stolz über ihr kleines Wunder.

“Heute waren wir zum 1. Mal draußen und wurden mit einer Welcome Babyparty überrascht! Ich bin so überglücklich 1000 Dank für Alles!” Den Namen des Babys verriet Georgina aber noch nicht. Vor wenigen Wochen aber gab sie bekannt, dass der Name mit dem Buchstaben “E” beginnen wird.

Prominente Gratulanten

Die Kommentare auf Georginas Instagram-Account explodieren förmlich vor Glückwünschen. Darunter befinden sich auch die ein oder anderen prominenten Gratulanten. Ex-“Bachelor”-Kandidatin Eva Benetaou, die selbst erst Mutter geworden ist, schreibt: “Oh mein Gott!!! Ich freu mich so sehr!!! Auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Baby Girl.” Auch die Mutter von Daniela Katzenberger, Iris Klein gratulierte: “Alles Liebe für Dich und die Kleine Maus.”

Doch von einem hörte man bisher nichts: Der Vater des Kinds, Kubilay Özdemir, ist weder auf den Aufnahmen zu sehen, noch hat er sich unter die Gratulanten gemischt. Georginas Ex soll außerdem gar nicht bei der Geburt dabei gewesen sein. Der 41-Jährige ist angeblich bei seiner Familie in Istanbul. Das Paar hatte sich erst vor einigen Monaten getrennt.