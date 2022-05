Auch wenn der Sommer sich mit großen Schritten nähert, ist es nie zu spät für ein paar Frühlingsgefühle. Für einige Sternzeichen bedeutet die warme Jahreszeit nämlich nicht nur viele Abenteuer, sondern vor allem eines: ein Liebes-Comeback!

Bei diesen drei Sternzeichen-Paaren kommen alte Gefühle wieder hoch!

Stier und Skorpion

Paare, die aus einem Stier und einem Skorpion bestehen, gelten in ihrem Umfeld oft als DIE Traumpaare schlechthin. Denn beide Sternzeichen sind stets um ihr Image bemüht und wollen sich immer bestmöglich präsentieren. Bei all dem Fokus auf die Meinung anderer geht dabei aber schnell auch das eigentlich Wichtige verloren: die Aufmerksamkeit für den Partner. Dadurch schocken viele Stier-Skorpion-Paare ihre Freunde mit einer plötzlichen Trennung.

Aber es gibt auch einen Lichtblick: denn beide Sternzeichen sind sehr reflektiert und haben nach einer langen Beziehungspause erkannt, was sie an dem anderen geschätzt haben. Wird also höchste Zeit für ein Liebes-Comeback – dieses Mal allerdings mit Fokus aufeinander!

Jungfrau und Fische

Jungfrau und Fische sind eigentlich die perfekte Pärchen-Kombination. Denn sie ergänzen sich in ihren Charaktereigenschaften: die Fische bremsen die Jungfrauen während ihren Ego-Trips ein und die Jungfrauen ermutigen die Fische, mehr aus sich zu machen.

Doch für viele dieser Paare wurde diese immer neue Herausforderung mit der Zeit anstrengend und es kam zu einer schmerzhaften – wenn auch freundschaftlichen – Trennung. Gerade jetzt kurz vor dem Sommer entdecken aber viele Jungfrauen, was sie eigentlich an ihren Fische-Partnern hatten und sehnen sich nach den guten alten Zeiten. Kleiner Tipp, liebe Jungfrauen: macht den ersten Schritt, es wird sich lohnen!

Krebs und Widder

Für die Paarung Krebs und Widder steht eine emotionale und turbulente Zeit bevor. Denn beide Sternzeichen haben sich nach einer schmerzhaften oder aufwühlenden Erfahrung in Sachen Beziehung aus dem Datingleben zurückgezogen. Langsam kommt bei beiden Tierkreiszeichen aber der Gedanke auf, dass man sich wieder binden möchte, etwas Festes sucht und die „große Liebe“ doch nicht versäumen will.

Und wo suchen die beiden Tierkreiszeichen nach dieser Liebe? Richtig: bei früheren Crushes und Teenie-Schwärmereien. Aber genau hier könnte auch das große Liebes-Comeback warten!