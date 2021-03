In der neuen Folge von “The Masked Singer” konnte das Küken leider am wenigsten überzeugen und musste sich deshalb demaskieren. Unter der Maske steckte “Tagesschau”-Moderatorin Judith Rakers.

Der Leopard, die Schildkröte, der Stier, der Flamingo, der Monstronaut und der Dinosaurier sind jetzt noch im Rennen um den Sieg.

Judith Rakers war das “The Masked Singer”-Küken

In der vergangenen Folge von “The Masked Singer” musste das Küken seine Maske fallen lassen. Denn mit seiner Performance des Songs “These Boots Are Made For Walking” konnte es am wenigsten überzeugen. Doch wer steckte unter dem Kostüm? Das Rateteam, bestehend aus Sänger Rea Garvey, Moderatorin Ruth Moschner und Gastjurorin Lena Gercke, lag mit seinen Überlegungen weit daneben. Als sie kurz vor der Enthüllung ihre letzten Vermutungen äußerten, glaubten sie, dass Melody Haase, Annette Frier oder Anna Loos unter dem Kostüm stecken könnten. Doch dann die Überraschung: “Tagesschau”-Moderatorin Judith Rakers war das “The Masked Singer”-Küken. “Das war ein Ausflug in eine andere Welt, das werde ich nie im ganzen Leben vergessen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht”, sagt die 45-Jährige nach der Enthüllung.

Wer versteckt sich in den Kostümen?

Nach dem Ausstieg vom Küken kämpfen jetzt noch sechs Kandidaten weiter um den Sieg bei “The Masked Singer”. Doch wer versteckt sich hinter dem Leopard, der Schildkröte, dem Stier, dem Flamingo, dem Monstronaut und dem Dinosaurier?

Der Dinosaurier scheint jedenfalls ein echter Profisänger zu sein. “Das ist jemand, der einfach alles singen kann”, sagt Rea Garvey nach seinem Auftritt. Er vermutet vor allem seinen Freund und Popsänger Sasha unter dem Kostüm. Beim Flamingo hingegen ist sich das Rateteam nichtmal einig, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Beim Stier scheint die Sache hingegen klar zu sein: Fans und auch das Rateteam vermuten unter der Maske Sänger Guildo Horn.

Bei der Schildkröte ist sich die Jury ebenfalls noch uneinig: Es könnte Sänger Alexander Klaws oder Fernsehmoderator Jürgen von der Lippe sein. Auch der Monstronaut hinterlässt viele Fragezeichen. Nur Lena Gercke ist sich sicher, Moderator Thore Schölermann erkannt zu haben. Unter dem Leoparden-Kostüm soll sich Sängerin Cassandra Steen verbergen, ist sich das Rateteam sicher.

Wer ist schon rausgeflogen?

Einige Stars mussten sich bereits demaskieren. Diese Promis steckten unter den Kostümen von “The Masked Singer”: