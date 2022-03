Wer mag sie nicht – unbeschwerte Frühlingsgefühle, egal in welcher Form und Farbe, wir können nicht genug davon haben! Doch was, wenn die Freude und der Antrieb auf sich warten lassen und die Sehnsucht nach Leichtigkeit, Liebe und Frische immer größer wird? Wir verraten euch Tricks, um eure inneren Spring Vibes zu wecken und der Leichtigkeit des Frühlings freien Lauf zu lassen.

Motivation-Mode on

Die Winter-Motivation lässt zu wünschen übrig und alles, was bleibt, sind Trägheit und Müdigkeit. Doch draußen wird es wärmer und auch unser Körper erwacht nun endlich aus dem Winterschlaf und bereitet sich auf die warme Jahreszeit vor. Radfahren à la Amsterdam und Hawaii-Vibes im Bikini auf dem Balkon: Sich draußen zu bewegen, am See oder Balkon die Seele baumeln zu lassen, kann Wunder bewirken und braucht oft nicht mal die Süße des Südens. Also raus in die Natur und rein in die Glücksgefühle des Frühlingerwachens.

Frühlingshafte Unterwäsche

Der Frühling schreit direkt nach Leichtigkeit, Frische und vor allem Floral-Prints! Leichte Kleidung benötigt zarte Unterwäsche – natürlich darf da der ein oder andere Spitzen-BH hindurchblitzen und den Look aufwerten. Auch darunter macht der Floral-Print diesen Frühling und Sommer keinen Stopp und gehört in den Kleiderschrank jeder Frau! Egal ob romantisch, frisch oder trendy: Die neue Frühlingskollektion von Tezenis lässt keine Wünsche offen und begeistert mit verspielten Details aus Rüschen, Pastelltönen und traumhafter Spitze. Entdecke das Frühlingsgefühl neu – Make us feel better with Tezenis!

© Video: Tezenis Underwear



Bralettes aus der neuen Frühlingskollektion von Tezenis © Bild: Tezenis Underwear

Plants everywhere

Eeeeendlich blüht alles wieder! Der Duft von Blumen, die Farbe der Blüten und die Genugtuung von Selbstangebautem gibt uns im Frühling den besonderen Kick – fast so schön wie der Geruch von frischgemähter Wiese am Land, aber auch nur fast. Lasst uns die Stadt bunter und lebendiger machen und am Land für noch mehr Frische sorgen! Nichts fühlt sich erwachsener an, als das Umtopfen von Pflanzen und Anbauen von Gemüse und Obst am eigenen Balkon oder Garten. Plant it, love it!

Necessary Essentials

Wenn nichts mehr hilft, dann greifen wir zur „künstlichen Intelligenz“ und holen unser verloren gegangenes Vitamin D mit Infrarot-Lampe und Kapseln bzw. Tropfen für den täglichen Bedarf zurück! Die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer kann so zwar nicht behoben werden, jedoch kann unser Vitamin-Mangel gedeckt werden und Wohlbefinden in unserem Körper einkehren! Let’s give it a try!

Tan lines

Kaum ist der Frühling da, wünscht man sich schon die ersten Bräunungs-Anzeichen oder die sogenannten Tan-Lines auf dem Körper, bevor der Badesaison-Skandal Numero Uno eintritt: Wir sind so blass, dass wir mit der Sonne im die Wette blenden! Der Sommer ist schneller da, als gedacht und dafür brauchen wir eben diese Tan Lines – seien sie echt oder gefaked, ein wenig nachhelfen darf man ja wohl. Zudem wirkt sich die gesunde Bräune auch positiv auf unsere Laune aus und steigert unser Selbstbewusstsein. So, fake it until you make it!