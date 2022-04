Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten: „Better Call Saul“ wird – wie bereits angekündigt – mit der sechsten Staffel enden. Die gute: Die zwei legendären „Breaking Bad“-Charaktere Walter White und Jesse Pinkman – aka Brian Cranston und Aaron Paul – werden in der finalen Staffel dabei sein.

Das könnte spannend werden!

„Better Call Saul“: Finale Staffel mit „Breaking Bad“-Hauptdarstellern

Für „Breaking Bad“-Fans war das wohl lange Zeit nur ein weit entfernter Wunsch, der jetzt endlich wahr wird. Denn seit die Spin-Off-Serie „Better Call Saul“ kurz nach dem Ende der legendären Serie anfing, hofften viele, dass Walter White und Jesse Pinkman doch wieder auf unsere Bildschirme zurückkehren.

Schließlich geht es in der Serie, die vor den Handlungen von „Breaking Bad“ ansetzt, um den Aufstieg und Werdegang von Rechtsanwalt Saul Goodman zu zeigen. Die Serie startet im Jahr 2002 – also sechs Jahre vor der ersten Staffel „Breaking Bad“. Nachdem die finale Staffel jetzt auch gleichzeitig die sechste ist, hofften viele Fans, dass die beiden Serien sich zeitlich immer weiter annähern.

Denn nach dem Serienende von „Breaking Bad“, das bis heute als eines der erfolgreichsten der TV-Geschichte gilt, hofften viele Fans auf weitere Infos zu Jesse und Walter. Ein Wunsch, der 2019 mit dem Film „El Camino“ zumindest teilweise erfüllt wird. Denn darin wurde Jesses Zukunft direkt im Anschluss an das Serienfinale gezeigt.

Doch wie die Serienverantwortlichen von „Better Call Saul“ jetzt bekanntgegeben haben, dürfte es damit noch nicht vorbei sein. Denn auf dem Twitter-Account von „Better Call Saul“ bestätigten die Verantwortlichen jetzt offiziell, dass das methkochende Duo wieder gemeinsam zu sehen ist.

„Diese beiden Welten kreuzen sich auf eine Art und Weise, die man so noch nicht gesehen hat“

„Better Call Saul“-Serienschöpfer Peter Gould erklärte bei dem Paleyfest in Los Angeles dann auch schon erste Details. „Ich möchte dem Publikum nichts verraten, aber ich werde sagen, dass die erste Frage, die uns gestellt wurde, als wir die Serie starteten, war: ‚Werden wir Walt und Jesse in der Serie sehen?‘ Anstatt auszuweichen, sage ich einfach ja“, sagte Gould auf dem Panel. „Wie oder unter welchen Umständen, das müsst ihr schon selbst herausfinden, aber ich muss sagen, dass das eines von vielen Dingen ist, die ihr in dieser Staffel entdecken werdet.“ Gegenüber „Variety“ betont Gould außerdem: „Diese beiden Welten kreuzen sich auf eine Art und Weise, die man so noch nicht gesehen hat, das ist sicher.“

Übrigens: Walter und Jesse sind nicht die ersten „Breaking Bad“-Figuren, die in „Better Call Saul“ auftreten. In den vergangenen Staffeln konnten Fans bereits einige legendäre Charaktere wiedersehen; darunter Hector Salamanca (gespielt von Mark Margolis), Don Eladio (Steven Bauer) und die Salamanca-Zwillinge (Luis und Daniel Moncada). Eines der größten Highlights war auch der Auftritt von Dean Norris aka Hank Schrader. Inwiefern Jesse und Walt das noch übertreffen können, bleibt abzuwarten. Die finale Staffel „Better Call Saul“ startet am 19. April auf Netflix.