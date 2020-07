Habt ihr auch so einen Freund, der gewisse Ereignisse schon vorhersagen kann, lange bevor sie überhaupt eintreten? Oder hattet ihr selbst schon einmal einen Traum, der später Realität wurde? Vielleicht gehört ihr ja zu den Sternzeichen, die besondere Fähigkeiten besitzen.

Diese Sternzeichen sind nämlich wahre Hellseher:

Krebs

Der Krebs ist ein sehr empathisches Sternzeichen. Er blickt anderen immer ganz tief ins Herz und kann so deren Emotionen erkennen. Diese unglaublich einfühlsame Art führt dazu, dass das Sternzeichen seinen Liebsten nur in die Augen blicken muss, um sofort zu wissen, wie es in deren Leben momentan aussieht. Wer mit Problemen oder Ängsten zu kämpfen hat, sollte unbedingt einen Krebs um Rat bitten. Denn dieser sieht meist Dinge und Situationen, die anderen verborgen bleiben.

Skorpion

Skorpione haben eine besonders starke Intuition. Sie ist es auch, die dem Sternzeichen den Weg weist. Wie ein unsichtbarer Begleiter sagt sie ihm, was richtig und was falsch ist. Außerdem hilft sie ihm so, gewisse Szenarien zu erkennen, noch bevor sie passieren. Das unterstützt das Sternzeichen im beruflichen wie auch im privaten Bereich und lässt keinen Zweifel an den hellseherischen Fähigkeiten des Skorpions.

Fisch

Der Fisch ist ebenso wie der Krebs sehr sensibel und emotional. Die Eigenschaften machen Fische zu ganz besonderen Zeitgenossen, da sie oft Dinge bemerken, die sonst niemandem auffallen. Dadurch sind sie auch leichter empfänglich für übernatürliche Dinge. Ihr Unterbewusstsein nimmt Sachen auf, die für ihre Mitmenschen oft überhaupt nicht spürbar sind. Fische träumen oft genau das, was am nächsten Tag passiert oder können erraten, was ihr Gegenüber denkt.