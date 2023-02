Die spanische Serie „Haus des Geldes“ zählt nach wie vor zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten. Die Geschichte um die sympathische Verbrecherbande ist zwar eigentlich auserzählt, doch Fans dürfen sich über ein Spin-off mit Fan-Liebling Berlin freuen. Jetzt wurde der erste Trailer zu der neuen Prequel-Serie veröffentlicht.

Und das ungefähre Startdatum steht jetzt auch fest.

„Haus des Geldes: Berlin“: Der erste Trailer zur Prequel-Serie ist da

Vor über einem Jahr flimmerte das große Finale des Netflix-Hits „Haus des Geldes“ über unsere Bildschirme. Aber auch heute noch zählt die Heist-Serie zu den erfolgreichsten Produktionen auf Netflix. Insgesamt fünf Staffeln konnte „Haus des Geldes“ beim Streamingdienst erreichen, ehe man dann die Geschichte der Verbrächer-Bande endgültig auserzählt hatte.

Einer der beliebtesten und gleichzeitig auch kontroversesten Figuren der Serie: Berlin! Als Anführer der Bande konnte er sich schon ab Staffel 1 eine große Fanbase aufbauen. Ein Erfolg, mit dem auch die Macher der Serie nicht gerechnet haben. Sie ließen Berlin deshalb bereits am Ende von Staffel 2 auf tragische Weise sterben. Er war zwar dank regelmäßigen Rückblenden nie ganz weg, aber viele Fans trauerten dennoch noch über sein Ableben. Und auch der Autor der Serie Javier Gómez Santander erklärte, dass er Berlins Serientod bereut. Hätte man damals schon gewusst, dass es die Serie auf fünf Staffeln bringt, wäre man vermutlich anders mit dem Charakter umgegangen.

Doch die Wiedergutmachung steht bereits in den Startlöchern. In einer Spin-Off-Serie von „Haus des Geldes“ dreht sich alles um die Geschichte des Anti-Helden Berlin. Jetzt hat Netflix den ersten Trailer zu der neuen Serie veröffentlicht.

Darum geht’s in dem Spin-off

Wie der Name des Spin-offs schon verrät, dreht sich die neue Serie um den von Pedro Alonso gespielten Dieb Berlin aka Andrés de Fonollosa. Ebenso klar ist, dass die neue Serie seine Vorgeschichte erzählen wird. Denn da Berlin, wie Fans alle wissen, in der zweiten Staffel von der Polizei erschossen wurde, muss die Story gezwungenermaßen in der Vergangenheit anzusiedeln.

Netflix hält sich zwar noch recht bedeckt, was den Plot der neuen Serie betrifft, doch fest steht bereits, dass wir wohl einen Raubüberfall in der Stadt der Liebe Paris erleben werden. „Nur zwei Dinge können die Laune so richtig verbessern: Das eine ist die Liebe und das andere ist, einen Haufen Kohle zu stehlen.“, steht in der offiziellen Beschreibung von Netflix geschrieben. Ob wir dann einen verliebten Berlin kennenlernen werden? Wer weiß …

Der Trailer verrät jedenfalls, wann wir mit einer Antwort rechnen können. „Berlin“ soll im Dezember 2023 auf Netflix an den Start gehen. Fans müssen sich also noch ein Weilchen gedulden, bis das Solo-Abenteure des Serienlieblings losgeht.