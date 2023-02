Du datest gerade einen tollen Menschen? Es stimmt einfach die Chemie und alles läuft super. Next Step: Beziehung! Doch dein Gegenüber will sich einfach nicht binden. Tja, man mag es kaum glauben, aber das könnte auch mit den Sternen zu tun haben.

Denn einige Tierkreiszeichen wollen sich derzeit einfach auf keine Beziehung einlassen. Welche das sind, verraten wir hier.

Zwillinge

Bei den Zwillingen zeigen sich wieder ihre zwei Seiten. Das Sternzeichen sehnt sich zwar in gewisser Weise nach einer seriösen Beziehung, es ist aber noch nicht so weit, sich wirklich zu binden. Kein Wunder: Zwillinge halten sich einfach gerne einige Optionen offen. Zudem hat das Tierkreiszeichen auch so schon momentan viel zu tun. Es bleibt daher gar keine Zeit für eine Partnerschaft. Aber: Bei dem Sternzeichen, lohnt es sich geduldig zu sein. Denn lassen sich Zwillinge dann doch mal auf das Abenteuer Beziehung ein, hält diese dann aber auch für die Ewigkeit. Immerhin haben sie ihr Single-Leben bereits mehr als ausgelebt.

Wassermänner

Wassermänner flirten extrem gerne. Das Sternzeichen ist sehr charmant und gesellig. Deswegen verliebt man sich ja auch so schnell in einen. Der Wassermann liebt es zudem, von anderen angehimmelt und umschwärmt zu werden. Doch sein Herz zu erobern, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Gerade jetzt ist das Sternzeichen in einer Art Aufbruchstimmung. Es möchte einfach noch richtig viel erleben. Der Wassermann hält deshalb momentan nichts von festen Beziehungen. Viel lieber geht er Affären oder offene Beziehungen ein. Herzschmerz bei seinem Verehrer oder seiner Verehrerin ist da leider schon vorprogrammiert.

Schütze

Auch die lieben Schützen fallen momentan in die Kategorie beziehungsunfähig. Bitter für potenzielle Partner oder Partnerinnen. Denn Schützen haben eine magische Anziehungskraft. Sie können viele Menschen um ihren Finger wickeln. Sie daten deshalb auch wirklich gerne und mit Leidenschaft. Doch auf etwas Festes lassen sie sich derzeit gar nicht erst ein. Denn das Sternzeichen ist momentan einfach auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Schützen sind von Haus aus schon kleine Freigeister, aber momentan brauchen sie besonders viel Me-Time.