Bei einem Flug von der Dominikanischen Republik nach Frankfurt hat sich ein tragischer Vorfall ereignet. Der Flieger muss eine Notlandung durchführen, weil es einem Passagier an Bord nicht gut ging. Trotz Notlandung und medizinischer Versorgung überlebte es der Mann nicht.

Der Passagier war von seinem Kreuzfahrt-Urlaub auf seinem Weg zurück nach Hause.

Mann soll Herzinfarkt erlitten haben

Wie das Magazin aero TELEGRAPH berichtet, hätte der Flieger am 29. Dezember die Passagier:innen nach einer Kreuzfahrt von La Romana, der Dominikanischen Republik zurück nach Frankfurt bringen sollen. Doch auf dem Weg nach Deutschland ereignete sich ein tragischer Vorfall: Ein Passagier soll einen Herzinfarkt an Bord bekommen haben, wie das Magazin berichtet. Laut Angaben von RTL, hob der Flieger mit 310 Sitzplätzen aus der Dominikanischen Republik in Richtung Frankfurt ab. Bis zum Abflug war alles in Ordnung, doch nach etwa einer Stunde Flugzeit, kämpfte ein Fluggast um sein Leben.

Zuständige Flugbegleiter:innen an Bord seien für solche Situationen ausgebildet und haben daher sofort mit lebensrettenden Maßnahmen reagiert. „Das Bordpersonal ist für solche Situationen geschult und hat alle in diesen Fällen erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen sowie den nächstgelegenen Flughafen informiert“, heißt es laut einer Condor-Sprecherin, die sich RTL gegenüber zu diesem Vorfall äußerte.

Notlandung in Bermuda

Der Kapitän an Bord wusste, was in dieser Notsituation zu tun ist: Er entschied sich für eine Notlandung am Flughafen in Bermuda, einem Inselterritorium im Atlantik. Trotz Notlandung und sofortiger medizinischer Versorgung nach der Landung blieben alle Bemühungen erfolglos. Der Passagier starb. „Nach Landung auf Bermuda wurde der Passagier dem örtlichen medizinischen Personal übergeben. Leider müssen wir jedoch bestätigen, dass der Passagier noch vor Ort verstorben ist.“, bestätigt eine Condor-Sprecherin gegenüber RTL.

Wenige Stunden nach der Notlandung und dem Verlust eines Passagiers, wurde der Flug fortgesetzt. Der Flieger rollte zur Startbahn und hob schließlich ab und landete sicher am Flughafen in Frankfurt.