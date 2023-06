Nein zu sagen ist nicht immer leicht – aber manchmal einfach nötig, um die eigenen Grenzen aufzuzeigen. Doch manchen Sternzeichen fällt das Nein sehr viel schwerer als anderen. Sie sind totale Ja-Sager.

Diese Tierkreiszeichen sollten lernen, dass es in Ordnung ist, hin und wieder Nein zu sagen.

Steinbock

Der Steinbock ist ein sehr ehrgeiziges Sternzeichen – vor allem im Beruf. Er tut fast alles, um auf der Karriereleiter aufzusteigen. Dafür versucht er es allen recht zu machen und wird so zum ständigen Ja-Sager. Doch vergisst er dabei aber seine eigenen Bedürfnisse. Und immer wieder wird ihm das ständige Ja-Sagen zum Verhängnis. Das Astrozeichen muss lernen, auf seinen Instinkt zu hören und manchmal einen Gang zurückschalten.

Krebs

Auch der emotionale Krebs kann nur sehr schwer Nein sagen. Das Astrozeichen will nämlich, dass es allen in seinem Umfeld gut geht und hilft, wo er nur kann. Hin und wieder wird es ihm zu viel und das ist ihm auch bewusst. Trotzdem beschwert sich das Astrozeichen nicht. Denn das Wasserzeichen will niemandem zur Last fallen. Beim Krebs muss man deshalb besonders vorsichtig sein, wenn man ihn um etwas bittet.

Fische

Ebenso die Fische gehören zu den größten Ja-Sagern unter den Sternzeichen. Ihre Freundschaften sind ihnen sehr wichtig – weshalb sie auch alles dafür tun, um ihre Freunde bei Laune zu halten. Sie passen sich an und unternehmen auch Dinge mit ihren engsten Freunden, obwohl sie keine Lust darauf haben. Das Astrozeichen hat nämlich große Angst und Hemmungen davor, andere zu enttäuschen und sie vor den Kopf zu stoßen.