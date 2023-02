Ein bisschen Nostalgie und in Erinnerungen schwelgen tut uns allen manchmal gut. Doch für drei Sternzeichen rückt die Vergangenheit in den kommenden Tagen wieder stark in den Fokus.

Denn eine alte Bekanntschaft taucht überraschend wieder auf.

Widder

Widder sind sehr soziale Menschen und lieben es, einen großen Freundeskreis mit den unterschiedlichsten Menschen zu haben. Da kann es aber auch schon mal passieren, dass man eine Person aus den Augen verliert. Und genau diese eine Person taucht jetzt vollkommen überraschend wieder auf. Eigentlich keine schlechten Nachrichten, wäre da nicht ein Problem: diese Person fand die lange Funkstille ziemlich gemein und ist bereit, über die Vergangenheit zu streiten. So haben sich die Widder ihr Wochenende bestimmt nicht vorgestellt. Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer: nach dem Streit könnte nämlich wieder eine Freundschaft entstehen.

Fische

Eigentlich startet für die Fische in den kommenden Tagen ein richtiger Neustart voller Motivation, Energie und guter Laune. Doch bevor sich die Fische in ihren neuen Lebensabschnitt stürzen können, wartet noch eine letzte Begegnung aus der Vergangenheit. Ein ehemaliger Crush, der ganz schön viel Kummer verursacht hat. Es wird also Zeit für eine offene Aussprache. Und bei dieser können die Fische wirklich alles loswerden; auch wenn das für sie im ersten Augenblick ganz schön unangenehm ist. Doch es lohnt sich. Denn am Ende der Aussprache können die Fische endlich nach vorne blicken!

Zwillinge

Wer sich mit einem Zwilling streitet, muss damit rechnen, dass der Streit schnell eskalieren kann. Denn die Zwillinge sind klassische „Alles oder Nichts“-Tierkreiszeichen. Wenn sie streiten, legen sie alle Karten auf den Tisch und scheuen sich auch nicht davor, die betroffene Person komplett aus ihrem Leben zu streichen. Doch nicht immer ist diese extreme Reaktion die richtige. Das zeigt am Wochenende ein Aufeinandertreffen mit der BFF der Vergangenheit. Die Zwillinge müssen jetzt einsehen: vielleicht machen auch sie hin und wieder Fehler.