Jeder macht Fehler in Beziehungen – niemand ist perfekt. Doch es gibt Menschen, die machen denselben Beziehungsfehler immer und immer wieder und lernen einfach nicht daraus. Und das könnte zum Teil auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Diese Tierkreiszeichen lernen einfach nicht aus ihren vergangenen Partnerschaften.

Zwillinge

Zwillinge tendieren dazu, bei Problemen wegzulaufen. Das gilt auch für ihre Beziehungen. Wird es mal schwierig, dann ziehen sie schnell die Reißleine. Sie möchten sich mit Beziehungsproblemen einfach nicht auseinandersetzen. Konflikte in Partnerschaften machen Zwillingen zu große Angst. Doch dadurch, dass sie sich dem Ganzen nie wirklich stellen, lernen sie auch nicht dazu. Aus diesem Grund rennen sie einfach immer wieder davon und das Spiel geht in der nächsten Beziehung wieder von vorne los.

Löwe

Der Löwe liebt es, seine Liebste bzw. seinen Liebsten zu verwöhnen. Vorausgesetzt, in seinem Leben läuft alles wie geschmiert. Hängt der Haussegen aber mal schief, dann kann der Löwe schnell auch launisch werden. Und dann bekommt der Partner/die Partnerin das geballte und feurige Ausmaß seines Temperaments zu spüren. Auch wenn sein Gegenüber lange verständnisvoll ist, ist auch da irgendwann einmal Schluss. Und ab dem Zeitpunkt ist Beziehungs-Streitpunkt Nummer eins: Schlechte Laune am Gegenüber auslassen. Doch der Löwe bleibt uneinsichtig, selbst wenn seine Beziehung deshalb zugrunde geht.

Skorpion

Der Skorpion ist ein Sternzeichen der Extreme. Genau diese Extreme lassen sich auch in ihren Partnerschaften finden. Läuft es nämlich mal in der Beziehung nicht ganz nach den Vorstellungen des Wasserzeichens, bedeutet es für ihn gleich das Beziehungsaus. Mit dem Partner/der Partnerin darüber reden und einen Kompromiss finden? Das passiert beim Skorpion eher selten. Das Wasserzeichen steigert sich richtig in dieses Beziehungsproblem hinein. Für den Skorpion gilt das Problem dann als unlösbar, weshalb er sein Gegenüber von sich stößt. Das tut er immer und immer wieder. Es wäre mal an der Zeit darüber zu reflektieren und Probleme mit der/dem Liebsten anders anzugehen.