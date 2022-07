Manche Menschen kommen in einen Raum und ziehen sofort alle Blicken auf sich. Es ist ihre Ausstrahlung, die einfach irgendetwas Magisches an sich hat. Sie haben besonders viel Charisma und eine ganz besondere Aura. Wieso das so ist? Tja, das hat auch etwas mit dem Sternzeichen zu tun.

Wir verraten dir, welche drei Tierkreiszeichen mit dieser besonderen Ausstrahlung gesegnet sind.

Widder

Widder haben einfach eine unbeschreibbare Aura! Sie verreisen gern, lieben es zu träumen und sind immer auf der Suche nach einem Abenteuer! Und genau diese Lust am Leben merkt man ihnen sofort an. Sie genießen in vollen Zügen, egal ob es ein gutes Essen, ein Film, eine heiße Nacht oder ein interessantes Gespräch ist. Der Widder ist einfach ein Freigeist und fasziniert dadurch all seine Mitmenschen.

Löwe

Wenn ein Sternzeichen eine atemberaubende Ausstrahlung besitzt, dann ist es der Löwe. Mit seiner selbstbewussten und offenen Art zieht er alle in den Bann. Er weiß genau, wer er ist und zeigt das auch. Kein Wunder also, dass er von seinen Freunden für seine Aura bewundert wird. Löwen haben einfach etwas Magisches an sich, das alle andere fasziniert.

Skorpion

Auch der Skorpion hat eine Ausstrahlung, die jeden in seinem Umfeld umhaut. Wahrscheinlich liegt es an seiner stark ausgeprägten Persönlichkeit und seiner mysteriösen Art, die nicht so leicht zu durchschauen ist. Es schafft es jedenfalls, seine Mitmenschen in seinen Bann zu ziehen. Skorpione kommen daher vor allem bei Dates äußerst gut an.

Waage

Die Waage begeistert ihr Umfeld vor allem durch ihr Charisma. Sie strahlt innerlich und das sieht man ihr äußerlich natürlich auch an. Zusätzlich sind sie empathisch und an ihrem Gegenüber ernsthaft interessiert. Das macht Eindruck. Kein Wunder, dass sie auf einer Party sofort neue Freunde findet oder ein Bewerbungsgespräch für sie ein Klacks ist.