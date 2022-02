Einige Paare sind laut den Sternzeichen wie Yin und Yang – sie ziehen sich magisch an und vervollständigen sich. Sie gehören einfach zusammen – auch wenn es manchmal im ersten Moment nicht sofort danach aussieht. Ihre Charaktereigenschaften gleichen sich aber wunderbar aus. Es ist, als hätte das Universum sie füreinander geschaffen.

Auf welche Tierkreiszeichen-Paare das zutrifft, verraten wir hier!

Stier und Widder

Der sensible Widder und der starke Stier sind ein echtes Traumpaar. Diese beiden Sternzeichen finden sich immer wieder, weil ihre Eigenschaften sich so schön ergänzen. Wenn es dem Stier an Feinfühligkeit mangelt oder er seine Bedürfnisse nicht kommunizieren kann, ist der Widder mit seinem empathischen Wesen sein perfekter Begleiter. Umgekehrt lockt der Stier den manchmal etwas passiven Widder aus der Reserve und nimmt ihn mit auf ungeahnte Abenteuer.

Skorpion und Steinbock

Diese Kombi ist für die Ewigkeit gemacht! Sowohl der Steinbock als auch der Skorpion sind unglaublich ehrgeizig und ziehen sich deshalb auch magisch an. Auch in schwierigen Zeiten finden diese Tierkreiszeichen immer wieder zueinander! Besser kann es nicht passen. Steinbock und Skorpion lieben beide Abenteuer, sind spontan und leidenschaftlich. Aus diesem Grund harmonieren sie in einer Beziehung wirklich wunderbar und kennen keine Langeweile.

Krebs und Jungfrau

Krebse sind gefühlvoll und stellen ihren Partner oder ihre Partnerin stets an erste Stelle. Nachteil: Sie neigen auch etwas dazu, zu klammern. Die Jungfrau kann ihnen mit ihrer rationalen und praktischen Art Sicherheit geben. Deswegen können diese zwei Sternzeichen auch fast nicht ohne einander! Sie brauchen sich gegenseitig wie die Luft zum Atmen. Und da liegt auch ihre größte Gemeinsamkeit: Denn beide investieren gerne viel Zeit in ihre Beziehung und würden einfach alles für den anderen tun.