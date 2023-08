Es klingt, als wäre diese Story frei erfunden, doch sie ist einer Frau in Texas tatsächlich so passiert. Die Texanerin wird von einer aus der Luft fallenden Schlange getroffen und daraufhin plötzlich von einem Falken attackiert.

Sie wird dabei verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Schlange fällt aus der Luft auf Frau – und ein Falke greift sie an

Eine absolute Horrorvorstellung: Die 64-jährige Peggy Jones aus Silsbee im US-Bundesstaat Texas ist gerade dabei, ihren Rasen zu mähen, als sie plötzlich von einer vom Himmel fallenden Schlange getroffen wird. Kurz darauf greift sie auch noch ein Falke an, der das Tier offenbar zuvor fallen gelassen hatte. Der Vogel stürzte sich auf die Frau, um seine verlorene Beute zurückzuholen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. Juli. In einem Interview mit CBS News erzählt Peggy nun, was ihr Unvorstellbares passiert ist. Die Schlange aus der Luft habe sich laut der 64-Jährigen um ihren rechten Arm gewickelt. Während sie versucht habe, das Tier abzuschütteln, sei plötzlich der Falke aufgetaucht und habe mit ihr um seine Beute gekämpft. Es startete ein erbitterter Kampf zwischen Peggy, der Schlange und dem Falken.

Schwere Verletzungen

Im Interview mit CBS News erzählt die 64-Jährige, dass sie dachte, sie müsse sterben. Sie habe alles versucht, um die Schlange abzuschütteln, doch das Tier wickelte sich immer fester um ihren Arm und drückte zu. Zudem habe die Schlange, bei der es sich laut Medienberichten vermutlich um eine Diamant-Klapperschlange handelte, nach ihrem Gesicht geschnappt und dabei ihre Brille zerstört. Außerdem habe das Tier eine Flüssigkeit; möglicherweise Gift; versprüht. Und auch der Falke attackierte Peggy. Er habe sie mit seinen Flügen geschlagen und mit seinen Krallen gekratzt. Die 64-Jährige erlitt tiefe Schnittwunden. Von der Schlange wurde sie zum Glück nicht gebissen.

Die Texanerin habe es schließlich doch geschafft, die Schlange abzuschütteln. Ihr Mann brachte die 64-Jährige daraufhin sofort ins Krankenhaus. Nachdem sie den Ärzten dort ihre unglaubliche Geschichte erzählt hatte, glaubten ihr diese zunächst nicht und fragten sie, ob sie Drogen konsumiert hatte. Schließlich sei Peggy dann aber versorgt, genäht und wieder entlassen worden. Der Schock sitzt allerdings immer noch tief. Seither leide die Frau an Schlafstörungen.